الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رواندا تتسلم 200 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا من اليونان

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت رواندا عن تلقيها شحنة تبلغ 200 ألف جرعة لقاح أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا من اليونان.
وذكر بيان مشترك أن الشحنة تسلمها وزير الصحة الرواندي ثارسيس مبونجا، بحضور المدير العام للتعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس دياكوبولوس، كما حضر أيضا مسئولون من قوات الدفاع الرواندية والجيش اليوناني.
وقال دياكوبولوس للصحفيين في مطار كيجالي الدولي: "هذا التبرع دليل ملموس ومؤشر واضح على رغبة اليونان في التعاون الوثيق مع رواندا والشعب الرواندي، وهو مؤشر على التضامن مع رواندا".

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