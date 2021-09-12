الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس شقيقين لقتلهما شابًا منعهما من بيع المخدرات بحلوان

حبس شقيقين
حبس شقيقين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، الأحد، تجديد حبس شقيقين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب اعترض على بيعهم المخدرات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شقيقين، لقتلهما شابا طعنًا بالأسلحة البيضاء لمنعهما من بيع المخدرات فى مدينة حلوان.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مقتولًا بأحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة "محمود. إ"، 25 سنة، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين شقيقين، بسبب محاولته منعهما من بيع المخدرات بالشارع، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهمون بتسديد عدة طعنات متفرقة بجسد المجني عليه حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث حلوان من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب منعهما من بيع المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات محكمة جنح حلوان المخدرات امن القاهرة وزير الداخلية

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