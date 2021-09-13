مبادرة إنسانية بين طلاب الثانوية والجامعة لتبادل الأدوات الهندسية

بالتزامن مع توديع طلاب الثانوية العامة للمذاكرة والاستعداد للجامعة، قام الجروب الأساسي لطلاب الثانوية العامة على «فيس بوك»، والذي يجمع أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة، بعمل مبادرة إنسانية بقيادة غادة النوبي مسئولة الجروب.

تقول غادة التوني، خلال مبادرتها التي أطلقتها وتفاعل معها عدد كبير من الطلاب: «كلنا عارفين أن أدوات جامعة هندسة غالية ومكلفة جدًا، ومعظم الطلبة بعد إعدادي هندسة بيتخصصوا سنة اولى في تنسيق جديد داخل الكلية، ومعظم الأدوات لم يحتاجوها خلال الأيام المقبلة».

وأضافت «غادة»، خلال مبادرتها التي أطلقتها « أدعوا أولياء الأمور وطلبة إعدادي هندسة العام الماضي اللي طالعين أولى السنة دي، اللي عنده حاجة مستغنى عنها أو ممكن يخفض في تمنها، عشان زميله اللي طالع إعدادي يستفيد منها بدل ما ينزل يشتريها بأسعار عالية، اللي عنده حاجة مستغني عنها أو تتباع بسعر منخفض يكتب بوست بيها، ويكتب سعرها بعد التخفيض أو إذا كانت بدون مقابل».

وأوضحت أن هذه المبادرة الإنسانية لاقت تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب، وبالفعل بدأ أولياء الأمور في التواصل مع بعضهم البعض، مؤكدة أنه عمل إنساني وخيري من الدرجة الأولى في ظل ارتفاع أسعار الأدوات الهندسية.

وأكدت أنها سوف تستكمل المبادرة حتى إنتهاء العام الدراسي، وسيكون جروب «أبطال الثانوية العامة» بمثابة التواصل بين الطلاب وبعضهم وأولياء الأمور وبعضهم البعض.