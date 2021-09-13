الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مبادرة إنسانية بين طلاب الثانوية والجامعة لتبادل الأدوات الهندسية

الأدوات الهندسية
الأدوات الهندسية

بالتزامن مع توديع طلاب الثانوية العامة للمذاكرة  والاستعداد للجامعة، قام الجروب الأساسي لطلاب الثانوية العامة على «فيس بوك»، والذي يجمع أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة، بعمل مبادرة إنسانية بقيادة غادة النوبي مسئولة الجروب.

تقول غادة التوني، خلال مبادرتها التي أطلقتها وتفاعل معها عدد كبير من الطلاب: «كلنا عارفين أن أدوات جامعة  هندسة غالية ومكلفة جدًا، ومعظم الطلبة بعد إعدادي هندسة بيتخصصوا سنة اولى في تنسيق جديد داخل الكلية، ومعظم الأدوات لم يحتاجوها خلال الأيام المقبلة».

وأضافت «غادة»، خلال مبادرتها التي أطلقتها « أدعوا أولياء الأمور وطلبة إعدادي هندسة العام الماضي اللي طالعين أولى السنة دي، اللي عنده حاجة مستغنى عنها أو ممكن يخفض في تمنها، عشان زميله اللي طالع إعدادي يستفيد منها بدل ما ينزل يشتريها بأسعار عالية،  اللي عنده حاجة مستغني عنها أو تتباع بسعر منخفض يكتب بوست بيها، ويكتب سعرها بعد التخفيض أو إذا كانت بدون مقابل».

وأوضحت أن هذه المبادرة الإنسانية لاقت تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب، وبالفعل بدأ أولياء الأمور في التواصل مع بعضهم البعض، مؤكدة أنه عمل إنساني وخيري من الدرجة الأولى في ظل ارتفاع أسعار الأدوات الهندسية.

وأكدت أنها سوف تستكمل المبادرة حتى إنتهاء العام الدراسي، وسيكون جروب «أبطال الثانوية العامة» بمثابة التواصل بين الطلاب وبعضهم وأولياء الأمور وبعضهم البعض.

العام الدراسي الثانوية المنصورة وست موقع الدستور التواصل التربية والتعليم عشماوي المجلس الاستشاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

استعلم.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والكليات المتاحة

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبون: «شهرت بينا»

وزير التعليم يصدر 13 قرارًا بشأن العام الدراسى الجديد

أصالة تكشف كواليس زوجها الجديد من الشاعر العراقى فائق حسن

فرج عامر يتعرض لحادث سير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثالث.. إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل (فيديو)

عضو «الحركة الإسلامية».. من هو العربى المنتخب رئيسًا لإحدى لجان الكنيست؟

«ما يمسكم يمسنا».. هكذا أحيت إسرائيل الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر (صور)