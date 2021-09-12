منها عصير البنجر والجزر.. مشروبات تقوي مناعة الأطفال قبل دخول الشتاء

أسابيع قليلة تفصلنا عن الإعلان الرسمي لموسم الشتاء، حيث الطقس البارد وسرعة انتشار الفيروسات، وتحتار جميع الأمهات في كيفية تعزيز مناعة أبنائهم استعدادا لدخول فصل الشتاء والإصابة بنزلات البرد المتكررة.

وللحفاظ على صحة الأطفال هذا الموسم خاصة مع انتشار وباء كورونا ودخول العالم في الموجة الرابعة للفيروس، يجب التأكد من أن لدى أطفالنا جهاز مناعي جيد لذلك يقدم “الدستور” بعض المشروبات الصحية التي يمكن أن تقديمها للأطفال لتعزيز مناعتهم وهي كالآتي

عصير البنجر والجزر والزنجبيل:

المكونات:

ثمرة جزر كبيرة.

ثمرة بنجر كبيرة.

ثمرة تفاح كبيرة.

2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

2 ملعقة صغيرة من عصير ليمون.

طريقة التحضير:

تقطع المكونات إلى مكعبات.

توضع في الخلاط وتخلط حتى تصبح عصير كثيف.

تصب في كوب.

الكركم والعسل والليمون:

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من الكركم الطازج.

ملعقة كبيرة ونصف عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير:

يخلط الكركم بالليمون حتى يذوب جيدًا.

يضاف الماء الدافئ والعسل ويقلب حتى يتكامل.

الفحم المنشط والعسل والليمون:

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من الفحم النشط.

1 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

1 ملعقة كبيرة ونصف من عصير الليمون.

- كوب نت الماء الدافئ.

طريقة التحضير:

يخلط الفحم مع الليمون الحامض حتى يذوب جيدًا.

يضاف الماء الدافئ والعسل ويقلب حتى يتكامل.

- حبة البركة:

المكونات:

ملعقة صغيرة واحدة من حبة البركة.

كوب من الماء المغلي.

1 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير:

توضع المقادير في كوب، وتتم تغطيته وانتظاره مدة 5 دقائق.

ثم يحلى بالعسل.

الحلبة:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الحلبة.

كوب من الماء.

ربع كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة عسل النحل.

طريقة التحضير:

يتم غلي المقادير مع بعضهم بعضاً جيداً، ومن ثم يتم شربه.