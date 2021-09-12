الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إنجاز تاريخي.. ميار شريف تتوج ببطولة ألمانيا المفتوحة للتنس

ميار شريف
ميار شريف

تواصل مـيـار شـريـف بطلة مصر في التنس، التألق وتحقيق إنجاز تاريخي للتنس المصري بعد التتويج ببطولة ألمانيا للتنس WTA 125k بعد فوزها على الإيطالية مارتينا تريڤيسان 2-0 في المباراة النهائية.

ونجحت ميار شريف بطلة مصر في التنس إلى نهائى بطولة ألمانيا الدولية للتنس (WTA 125) بعد الفوز على اللاعبة الرومانية جاكلين كريستيان في مباراة تم استكمالها اليوم، بنتيجة 2/1 لتقترب من الدخول ضمن أفضل 80 لاعبة في التصنيف العالمى، في إنجاز تاريخي للتنس المصري.

وتأهلت ميار شريف، بطلة مصر في التنس، لقبل نهائي بطولة ألمانيا wta125، بعد فوزها الكاسح على لاعبة سلوفاكيا سامركوفا ريبكا بمجموعتين نظيفتين في إنجاز تاريخي للتنس المصري.

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