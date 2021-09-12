العراق.. استهداف رتلين تابعين للتحالف الدولى ضد داعش

تعرض اليوم الأحد، رتلان تابعان للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق إلى الاستهداف جنوبي البلاد.

انفجرت عبوة ناسفة في رتل ينقل المعدات اللوجستية للتحالف الدولي في محافظة المثنى جنوبي العراق.

كما انفجرت عبوة أخرى في رتل ثان في محافظة الديوانية، دون أن تكون هناك أي أضرار بشرية في الانفجارين، واقتصرت الأضرار على المواد المحملة في الرتلين.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش، ويني ماروتو، أن قوات تابعة للتحالف في قاعدة أربيل الجوية تعرضت الليلة الماضية لهجوم.

وأوضح عبر على حسابه في تويتر أن طائرتين مسيرتين نفذتا الهجوم، نافيا وقوع أي إصابات أو أضرار، مشيرا إلى أنه تم استخدام الأنظمة المضادة من أجل اسقاط المسيرتين، وإبعاد خطرها.

إلى ذلك، اعتبر أن كل هجوم من هذا النوع ضد الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق أو التحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون في البلاد.

وشدد على أن تلك الهجمات تعرض حياة المدنيين والقوات الشريكة من قوى الأمن الداخلي البيشمركة والتحالف للخطر.

وكان هجوم بـ"طائرات مسيرة مسلحة" استهدف مساء أمس السبت مطار أربيل الدولي القريب من قنصلية الولايات المتحدة في هذه المدينة الواقعة في شمال العراق، حسبما أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، مؤكدة عدم سقوط ضحايا.

فيما أوضح مدير المطار أحمد هوشيار لوكالة فرانس برس، أن أي أضرار لم تلحق بالمطار حيث توجد قاعدة جوية تأوي قوات التحالف الدولي.

وسمع سكان المنطقة القريبة من الموقع دوي انفجارين قويين، كما شوهد دخان أسود يتصاعد في الهواء، فيما دوت صفارات الإنذار من القنصلية الأميركية.

يذكر أنه خلال الأشهر الأخيرة الماضية تكررت الهجمات التي تستهدف خصوصا القوات والمصالح الأميركية في العراق.