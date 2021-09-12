الكرملين: بوتين يزور بيلاروسيا فى أكتوبر لحضور قمة رابطة الدول المستقلة

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لزيارة بيلاروسيا في أكتوبر المقبل لحضور قمة رابطة الدول المستقلة.



وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد صرح، في وقت سابق اليوم، إنه اتفق مع بوتين على أن يقوم الأخير بزيارة مينسك في أكتوبر لحضور القمة، وتعليقًا على ذلك صرح بيسكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية قائلًا "نعم، هناك خطة للقيام بذلك".



ومن المتوقع أيضًا أن يزور بوتين بيلاروسيا مرة أخرى في شهر نوفمبر لحضور مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد روسيا وبيلاروسيا، بحسب ما أوردته النسخة الإنجليزية للوكالة.

