ضمن تشكيل عصابى.. كشف لغز العثور على جثة شاب بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، غموض العثور على جثة شاب مقتولا بطلق ناري فى قرية الكلاحين بقفط جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع “السمان. ع.م” 34 عاما، بطلق ناري، بقرية الكلاحين في قفط جنوب محافظة قنا.

تم نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى كلفت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة، وكشف ملابساتها.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمركز قفط، برئاسة الرائد محمد عبد القادر، رئيس المباحث، أن المجنى عليه كان ضمن تشكيل عصابي، حصل على 12 ألف جنيه مقابل ترهيب عمال داخل مصنع تكسير سيراميك، وبعد أن أنهوا مهمتهم، استقلوا سيارة، وكان بها سلاح ضغط عليه المجنى عليه عن طريق الخطأ، ما أسفر عن إصابته فى الفخذ، وظل ينزف حتى توفى، وتم ضبط متهم وجار ضبط الباقين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.