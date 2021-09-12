الأحد 12 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرعاية الصحية: فحوصات طبية لطلاب المدارس الإعدادية الرياضية ببورسعيد

فحوصات طبية لطلاب
فحوصات طبية لطلاب المدارس الإعدادية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن عمل الفحوصات الطبية للطلاب المتقدمين للمدارس الإعدادية الرياضية بمحافظة بورسعيد للعام الدراسي 2022/2021، وذلك بمركز طب أسرة بلال بن رباح التابع لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد يوليو 2019.

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فحوصات طبية لطلاب المدارس الإعدادية 

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى إجراء الفحص الطبي لـ 432 المتقدمين للالتحاق بالمدارس الإعدادية الرياضية ببورسعيد، تشمل 353 طالب و79 طالبة، مؤكدة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا أثناء عمل الفحوصات، وكذلك إجراء الفحوصات الطبية للطلاب على يد فريق مدرب ومؤهل على أعلى مستوى حيث يتم تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تكشف عنها نتائج الفحوصات الطبية للطلاب إلى المراكز والوحدات والمستشفيات المتخصصة والتابعة للهيئة ببورسعيد لتلقي الرعاية الصحية اللازمة للعلاج.  

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فحوصات طبية لطلاب المدارس الإعدادية 

وأضافت الهيئة، أنه شملت الفحوصات الطبية للطلاب (قياس العلامات الحيوية، الوزن، الطول، النظر، الضغط، كشف طبيب أسرة، باطنة، أسنان، أشعة سينية على الصدر، رسم قلب، تحاليل صورة دم كاملة)، بالإضافة إلى بعض الفحوصات الطبية الشاملة الأخرى للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامتهم البدنية وقدراتهم على الالتحاق بالمدارس الرياضية.

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فحوصات طبية لطلاب المدارس الإعدادية 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اهتمام الهيئة بالمتابعة الطبية للصحة العامة لطلاب المدارس والنشء بما يتماشى مع جهود الدولة في إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وخاصة الأطفال والنشء المستقبل القادم للبلاد، كما أكد اهتمام الهيئة بالمشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية (100 مليون صحة) من خلال منشآتها الصحية المختلفة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل بهدف الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها وسرعة علاجها أو السيطرة عليها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمصريين وبلوغ أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر2030.

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