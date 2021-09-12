بعد تصريحات قيس سعيد.. من هو مروان العباسي أحد مرشحي الحكومة التونسية؟

بعد انتظار وترقب طال أكثر من شهر ونصف، من المقرر الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن تشكيل الحكومة سيكون قريبا، وأكد احترامه للدستور، لكنه ألمح أيضا إلى إمكانية إدخال تعديلات على نصه، وفقا لتطلعات الشعب.

ومن بين ثلاث شخصيات، هم المتصدرون لبورصة الترشيحات الخاصة برئاسة الحكومة، رجحت المصادر أن يتم تكليف مروان العباسي رئيس البنك المركزي، بينما لم تستبعد أيضاً الدفع بكلا من وزيري المالية السابقين حكيم الحمودي ونزار يعيش.

من هو مروان العباسي المرشح لرئاسة الحكومة التونسية؟

-مروان العباسي ولد في 20 يوليو 1959 في تونس العاصمة.

-محافظ البنك المركزي الرتونسي منذ فبراير 2018.

-حصل مروان العباسي على الأستاذية في الاقتصاد والتخطيط من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس.

-حصل على الماجستير في الرياضيات الاقتصادية والاقتصاد المتري من جامعة بانتيون أساس والماجستير في الاقتصاد الزراعي من المعهد الوطني للبحوث الزراعية (جامعة باريس 1 - بانتيون سوربون).

-كما حصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة باريس 1 - بانتيون سوربون.

-في 1997، عين مستشارا في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ثم خبير بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ومستشارا اقتصاديا لوزير التجارة والسياحة والصناعات التقليدية مكلف بشؤون تنسيق مشاريع تنمية الصادرات التي يمولها البنك الدولي.

-عمل كأستاذا زائر في المعهد الكاثوليكي للدراسات التجارية العليا في بروكسل (1993) وجامعة رينسيلار بوليتيكنيك في نيويورك (2005) وجامعة تسوكوبا في اليابان (2009).

-بين 1990 و2008 عمل كأستاذ اقتصاد في معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج.

-التحق في يناير 2008 بمجموعة البنك الدولي كخبير اقتصادي أول ومنسق قُطْري للبرامج في ليبيا، قبل أن يعين في سنة 2010 ممثلا للبنك الدولي في ليبيا وفي 2012 مديرا لمكتبه في هذا البلد.

-وفي 7 فبراير 2018، قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعيينه في منصب محافظ البنك المركزي التونسي خلفا للشاذلي العياري.

-في 15 فبراير، منحه مجلس نواب الشعب الثقة بموافقة 134 نائبا واحتفاظ 5 نواب واعتراض 18 نائبا من جملة 217 نائبا.

-أدى اليمين الدستورية من الغد في 16 فبراير أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.