الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

معهد محاماة القاهرة الكبرى ينظم محاضرة حول «التحكيم»

معهد المحاماة
معهد المحاماة

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام الملتحقين بالدورة الرابعة من نقابات؛ شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وجنوب القاهرة وحلوان، حول «التحكيم» بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية نقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وبإشراف الأمين العام حسين الجمال، ومقرر عام المعهد.

حضر المحاضرة الأستاذ إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد، ومحمد هيبة عضو مجلس نقابة شمال القاهرة.

ألقى المحاضرة الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، حول أنواع المحاكم واختصاصاتها وفقًا للقانون.

وقال إن حكم التحكيم لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية أو غير العادية في القانون المصري، ولكن هناك نظاما بديلا للطعن على حكم التحكيم.

وقدم شرحا وافيا حول الفرق بين التحكيم المؤسسي والحر ومميزات الأول، متحدثا عن رفع الدعوى رغم وجود شرط التحكيم.

كما تحدث عن كيفية تحديد موضوع النزاع في التحكيم وأهميته، موضحا الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم.

نقيب المحامين نقابة المحامين القاهرة الجديدة جامعة القاهرة اتحاد عمال مصر قانون المحاماة

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