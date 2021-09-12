حبس أفراد عصابة تخصصت فى سرقة المساكن بمدينة 6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة في 6 أكتوبر بحبس أفراد عصابة متخصصة فى سرقة المساكن بمدينة أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بضبط وإحضار عملاء المتهمين الذين اشتروا المسروقات من أفراد العصابة، رغم علمهم بأنها مسروقة.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على 3 أشخاص شكلوا عصابة تخصص نشاطها في سرقة المساكن، بأسلوب "التسلق والكسر"، وتبين من خلال التحريات أن المتهمين ارتكبوا 16 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى 3 من عملائهم سـيئي النية.