الأحد 12 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس أفراد عصابة تخصصت فى سرقة المساكن بمدينة 6 أكتوبر

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في 6 أكتوبر بحبس أفراد عصابة متخصصة فى سرقة المساكن بمدينة أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بضبط وإحضار عملاء المتهمين الذين اشتروا المسروقات من أفراد العصابة، رغم علمهم بأنها مسروقة.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على 3 أشخاص شكلوا عصابة تخصص نشاطها في سرقة المساكن، بأسلوب "التسلق والكسر"، وتبين من خلال التحريات أن المتهمين ارتكبوا 16 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى 3 من عملائهم سـيئي النية.

النيابة العامة 6 أكتوبر أفراد عصابة سرقة المساكن مدينة أكتوبر بضبط وإحضار

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