الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض عالمي أول لـ«عرنوس» في مهرجان الجونة السينمائي

عرض عالمي أول لـ«عرنوس
عرض عالمي أول لـ«عرنوس

يشهد الفيلم القصير عرنوس للمخرج سامر البطيخي عرضه الأول عالميًا، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي (14 – 22 أكتوبر)، حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة.

مهرجان الجونة السينمائي تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

أحداث الفيلم تجري في يوم عادي داخل أحد المجمعات التجارية في عمان، حيث يستعد سامي الفتى الساذج ومحمود بائع الذرة الذكي، لتنفيذ خطتهما المُحبكة لسرقة هدية غير تقليدية من متجر ملابس داخلية، ليهديها سامي لحبيبته، ولكنهما لم يأخذا بعين الاعتبار دناءة أصحاب المحلات التجارية ما قد يعطل سير خطتهما.

الفيلم من تأليف وإخراج سامر البطيخي، وبطولة صبا مبارك، أحمد العمري، زياد بكري، فادي حدادين ومحمد إدريس، وإنتاج Pan East Media  وSierra Bravo Productions، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع للفيلم في العالم العربي.و ia ج ادين راج 

سامر البطيخي مخرج وكاتب أفلام ومسلسلات روائية. بدأ العمل عام 2015. بدأ بالعمل كمخرج مساعد ومخرج منفذ، وقعرض عالمي أول لفيلم عرنوس في مهرجان الجونة السينمائي.

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