محافظ بني سويف ووزير الري يتفقدان المشروع القومي لتبطين الترع

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، بمشروع تبطين ترعة على حافظ فرع 5 ببهبشين، ضمن جولة الوزير الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة.

ويجري العمل في تنفيذ 30 عملية، إذ تم الانتهاء من تبطين 272.3 كم من مستهدف 300 كم "مرحلة أولى" بتكلفة بلغت 531 مليون جنيهاً، وبنسبة تزيد عن 90% وجارى طرح 5 عمليات آخرى.

محافظ بني سويف ووزير الري

ويبلغ إجمالي الأعمال المستهدف تنفيذها بأطوال 573.2 كم بتكلفة تقديرية مليار و437 مليون جنيهاً تقريباً لتخدم ما يزيد عن 166 ألف فدان من خلال 94 ترعة على مستوى المحافظة، في حين تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 414.6 كم بزمام يقدر بــ125.8 ألف فداناً باعتماد يزيد عن مليار و700 ألف جينهاً، بينما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها إلى أكثر من 158 كم تخدم زمام 40 ألف و156 فداناً.

محافظ بني سويف ووزير الري

وأكد وزير الري أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية.

محافظ بني سويف ووزير الري

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع.

محافظ بني سويف ووزير الري

محافظ بني سويف ووزير الري