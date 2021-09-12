الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى يكلف 3 معاونين جدد بمتابعة عدة أنشطة ومشروعات

محمد عبدالعاطى
محمد عبدالعاطى

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، قرارا وزاريا رقم 227 لسنة 2021 ، اليوم الأحد، بتكليف ثلاثة معاونيين للوزير لمتابعة عدة أنشطة ومشروعات بهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة.

وقرر وزير الموارد المائية والرى، تكليف المهندس محمد عمر مكرم سيد أحمد مساعد مدير أعمال ثان من المستوى الوظيفى الثالثة التخصصية أ بمصلحة الرى والمنتدب للعمل بالمكتب الفنى لرئبس مصلحة الرى، يكلف بالقيام بعمل معاون الوزير للمشروعات الكبرى، بالإضافة إلى قيامه بمتابعة الأنشطة والبرامج الخاصة بمصلحة الرى التابعة لوزارة الموارد المائية .

كما قرر تكليف المهندس أحمد عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز، مساعد مدير أعمال ثان من المستوى الوظيفى الثالثة التخصصية أ بديوان عام الوزارة بالمكتب الفنى للوزير، يكلف للقيام بعمل معاون الوزير للتعاون الدولى، بالإضافة إلى قيامه بمتابعة أنشطة وبرامج المركز القومى لبحوث المياه والهيئة العامة لمشروعات الصرف والهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة للوزارة .

وقرر عبدالعاطى، تكليف المهندس عبدالرحيم يحيى محمد يحيى مساعد مدير أعمال ثان من المستوى الوظيفى الثالثة التخصصية أ بديوان عام الوزارة المكتب الفنى للوزير، يكلف للقيام بعمل معاون الوزير لشئون مياه النيل، بالإضافة إلى قيامه بمتابعة أنشطة وبرامج كل من مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان .

جاءت القرارات بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 بشأن ضوابط اختيار معاونى الوزراء .

كما أشار القرار الوزارى للدكتور محمد عبدالعاطى، إلى قيام معاونى الوزير الجدد بحضور اجتماعات ومجالس إدارة الهئيات والمصالح وتقديم تقارير الأعمال والأنشطة كل فيما يخصه.

مجلس الوزراء وزير الري قانون الخدمة المدنية مشروعات 2020 أحمد عبدالعزيز الدكتور محمد عبدالعاطي الموارد المائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

3 مراحل.. رحلة الغاز المصرى إلى لبنان عبر «الخط العربى»

«أهلا مدارس وكلنا واحد».. خطة الحكومة لمواجهة غلاء أسعار مستلزمات المدارس

الرئيس السيسى يوجه بخروج تجهيزات المتحف المصرى الكبير بأعلى مستوى

«التعليم» تؤجل تنسيق شهادة الدبلومة الأمريكية حتى 20 سبتمبر

بكاء وخشوع لأئمة مصر والسودان وقيادات الوزارة فى محاضرة وزير الأوقاف (صور)

«هستناكم.. وهتبقى أحلى فرحة».. آخر ما كتبته عروس كفر الشيخ قبل موتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

«ما يمسكم يمسنا».. هكذا أحيت إسرائيل الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر (صور)

إسرائيل تسجل 10 آلاف و84 إصابة جديدة بكورونا

«كاشان».. «جانتس» يكشف قاعدة التدريب على إطلاق الطائرات المُسيّرة فى إيران