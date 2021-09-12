وزير الرى يكلف 3 معاونين جدد بمتابعة عدة أنشطة ومشروعات

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، قرارا وزاريا رقم 227 لسنة 2021 ، اليوم الأحد، بتكليف ثلاثة معاونيين للوزير لمتابعة عدة أنشطة ومشروعات بهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة.

وقرر وزير الموارد المائية والرى، تكليف المهندس محمد عمر مكرم سيد أحمد مساعد مدير أعمال ثان من المستوى الوظيفى الثالثة التخصصية أ بمصلحة الرى والمنتدب للعمل بالمكتب الفنى لرئبس مصلحة الرى، يكلف بالقيام بعمل معاون الوزير للمشروعات الكبرى، بالإضافة إلى قيامه بمتابعة الأنشطة والبرامج الخاصة بمصلحة الرى التابعة لوزارة الموارد المائية .

كما قرر تكليف المهندس أحمد عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز، مساعد مدير أعمال ثان من المستوى الوظيفى الثالثة التخصصية أ بديوان عام الوزارة بالمكتب الفنى للوزير، يكلف للقيام بعمل معاون الوزير للتعاون الدولى، بالإضافة إلى قيامه بمتابعة أنشطة وبرامج المركز القومى لبحوث المياه والهيئة العامة لمشروعات الصرف والهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة للوزارة .

وقرر عبدالعاطى، تكليف المهندس عبدالرحيم يحيى محمد يحيى مساعد مدير أعمال ثان من المستوى الوظيفى الثالثة التخصصية أ بديوان عام الوزارة المكتب الفنى للوزير، يكلف للقيام بعمل معاون الوزير لشئون مياه النيل، بالإضافة إلى قيامه بمتابعة أنشطة وبرامج كل من مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان .

جاءت القرارات بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 بشأن ضوابط اختيار معاونى الوزراء .

كما أشار القرار الوزارى للدكتور محمد عبدالعاطى، إلى قيام معاونى الوزير الجدد بحضور اجتماعات ومجالس إدارة الهئيات والمصالح وتقديم تقارير الأعمال والأنشطة كل فيما يخصه.