«التعليم» تؤجل تنسيق شهادة الدبلومة الأمريكية حتى 20 سبتمبر

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل تنسيق شهادة الدبلومة الأمريكية حتى يوم 20 سبتمبر للعام الحالي، مشيرة إلى أن من يرغب فى الحصول على إفادة (super matching) عليه سرعة التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات.

جاء ذلك في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بكافة أبنائها وحرصًا منها على تسهيل كافة خدماتها للطلاب الذين يدرسون على نظام شهادة الدبلومة الأمريكية، وقيام الوزارة بالسماح بإجراء الـ«super matching».

وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالي عدد 3033 طالبا/طالبة، كما أدى شعبة (الرياضيات) امتحان "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" بإجمالي عدد 5390 طالبا/طالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "علم النفس والاجتماع" بإجمالي عدد 5172 طالبا/طالبة، وأدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (STEM) لقسم العلوم امتحان "الأحياء والجيولوجيا" بإجمالي عدد 6 طلاب/طالبات، ولقسم الرياضيات "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)" بإجمالي عدد 35 طالبا/طالبة، وذلك فى ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الثانى) للعام الدراسي 2020-2021.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمّنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت»، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى عدد (6) حالات غش، وذلك على النحو التالي:

- محافظة القليوبية، حيث تم ضبط الطالب (م.أ.ف) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (التفاضل والتكامل) عبر الإنترنت، وتم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة القاهرة، حيث تم ضبط الطالب (م.أ.م) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (علم النفس والاجتماع) عبر الإنترنت، وتم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة القاهرة، حيث تم ضبط الطالبة (م.م.ع) عقب قيامها باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (التفاضل والتكامل) عبر الإنترنت، وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

- محافظة كفرالشيخ، حيث تم ضبط الطالبة (م.ط.ع) عقب قيامها باستخدام جهازى (تابلت مهكر، والهاتف المحمول) فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (الجيولوجيا والعلوم البيئية) عبر الإنترنت، وتم التحفظ على الجهازين المستخدمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

- محافظة قنا، حيث تم ضبط الطالب (م.ح.م) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الجيولوجيا والعلوم البيئية) عبر الإنترنت، وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة الشرقية، حيث تم ضبط الطالب (م.أ.م) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (علم النفس والاجتماع) عبر الإنترنت، وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

جدير بالذكر أن يوم الإثنين الموافق 13 سبتمبر 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان "الأحياء"، بإجمالي عدد 6803 طلاب/طالبات، وشعبة (الرياضيات) امتحان "الرياضيات التطبيقية (استاتيكا)" بإجمالي عدد 2385 طالبا/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "الفلسفة والمنطق" بإجمالي عدد 6147 طالبا/ طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (STEM) لقسم العلوم امتحان "مقاييس المفاهيم (الأحياء)" بإجمالي عدد 6 طلاب/طالبات، ولقسم الرياضيات "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)" بإجمالي عدد 23 طالبا/طالبة.