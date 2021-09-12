الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير عماني يعرب عن تفاؤله بدفع المفاوضات السياسية في اليمن

بدر بن حمد
بدر بن حمد

أعرب وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الأحد، عن تفاؤله بدفع المفاوضات السياسية في اليمن.

وشدد وزير الخارجية العماني على اقتراب استئناف المحادثات السياسية، قائلا: "نحن قاب قوسين من دفع العملية السياسية اليمنية"، وفق فضائية العربية.

وأضاف: "لدينا قناعات قوية بوقف الحرب اليمنية ودفع المسار السياسي"، معتبرا أن من واجب بلاده من مساعدة اليمن على الاستقرار.

وأوضح أن سلطنة عمان تسعى إلى تقريب وجهات النظر في الأزمة اليمنية، قائلا: "دورنا في الأزمة هو المساعدة، والحوثيون لم يرفضوا الجهود العمانية".

كما شدد على أن سياسة سلطنة عمان الداخلية انعكاس لسياستها الخارجية، التي تقوم على التعايش والسلام وحسن الجوار وحل الأزمات والقضايا عبر الوسائل السلمية.

وأكد أن المملكة السعودية وبلاده تمثلان ثقلا وعمقا استراتيجيا متبادلا بحكم موقعهما الجغرافي، وباعتبارهما دولتين متجاورتين، مضيفا أن ما يميز العلاقة بين الطرفين منذ عقود، هو وجود احترام وثقة كبير متبادلة علئ مستوى القيادة والحكومة والشعبين.

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي متمسكون حل الدولتين مبادرة السلام تؤكده الخارجية العماني

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وائل لطفي

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