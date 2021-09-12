مصر تفوز بـ4 مراكز أولى فى مسابقة «مبرمجى المستقبل العربية»

فازت 4 فرق مصرية بأربعة مراكز أولى في النسخة العاشرة من مسابقة "مبرمجي المستقبل العربية"، حيث حصدت المركز الأول والثاني والرابع والخامس.

وانعقدت المسابقة يوم 9 سبتمبر في عمّان، الأردن، تحت رعاية جامعة العلوم التطبيقية.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف جيل جديد من المبرمجين المبدعين من طلاب المدارس في عدد من الدول العربية، منها مصر والأردن وفلسطين والمغرب ولبنان والعراق والسعودية وغيرها. وتسعى المسابقة إلى تشجيع طلاب المدارس المشاركين ودعمهم من خلال تنمية قدراتهم في مجال البرمجة وتحويل أفكارهم إلى مسيرات نجاح متكاملة.

شارك في المسابقة حوالي 300 متسابق، حيث يقومون باختيار إحدى لغات البرمجة لتطوير حلول تكنولوجية للمشكلات المطروحة.

وحصل الفائزون على منح دراسية وجوائز قيّمة، بالإضافة إلى دروع تذكارية وشهادات.