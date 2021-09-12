حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بشوارع أسيوط (صور)

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار شن حملات إزالة الاشغالات والتعديات من بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع شرطة المرافق وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة؛ للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري وتسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة.

حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين

وشدد محافظ أسيوط على استمرار هذه الحملات يوميًا لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لافتا إنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين

أكد المحافظ أن المحافظة وضعت العديد من الخطط لمواجهة هذه الظاهرة وعدم عودتها مرة أخرى بعد إزالتها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن.

كانت الوحدات المحلية لحي غرب أسيوط ومركز ساحل سليم قد شنتا عدة حملات لرفع جميع الإشغالات وفروشات المحال التجارية والباعة المتعدين على حرم الطريق جرى خلالها ضبط وتحرير عدد من المخالفات وتوجيه إنذرات للمحلات المخالفة بالالتزام بحدود محلاتهم لعدم التعرض للمسائلة القانونية بتغليظ العقوبة حال تكرار المخالفات.

حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين

وقال محمد بشير رئيس حي غرب إنه بناء تعليمات محافظ أسيوط بتشديد الرقابة والمتابعة ورفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية لتيسير حركه المرور للمشاه والسيارات وضبط الشارع وتطبيق الإجراءات الاحترازية تم تكليف نواب الحي أحمد ثابت وهاني محمد بمرافقة الحملة مع العقيد تامر حامد، مدير شرطة المرافق والمقدم عمرو علي بالإدارة وفريق قسم الاشغالات بقيادة مسلم علي وتم رفع جميع الاشغالات من شارع شارع بورسعيد وميدان المجذوب وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة، كما تم المرور علي أصحاب المحال والتنبيه عليهم بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم لتيسير حركه المواطنين.

حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين