وفاة شيخ الطريقة الشهاوية.. و«الصوفية» يعلنون الحداد

أعلنت الطريقة الشهاوية، اليوم الأحد، وفاة شيخها محمد الشهاوى، عن عمر يناهز 75عاماَ، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث سيشيع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة ويدفن الفقيد بمدافن الطريقة.

وقالت الطريقة الشهاوية في بيان عاجل لها "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، انتقل اليوم إلى رحمة الله عز وجل شيخنا الحبيب الغالي محمد الشهاوي، شيخ الطريقة الشهاوية".

وأضافت الطريقة" رحم الله فقيد الأمة الإسلامية رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وأنزله منازل الصديقين و الشهداء والصالحين والمرسلين وحسن أولئك رفيقا، وألهمنا الله ومحبيه الصبر والسلوان على فراقه".

وأعلنت الطرق الصوفية الحداد على وفاة شيخ الطريقة الشهاوية، و سيشارك وفد رفيع المستوى من مشايخ وعلماء البيت الصوفي في تشييع الجثمان غدا الاثنين، ويعد الشيخ محمد الشهاوى من رجالات التصوف الكبار الذين كان لهم دور كبير في نشر التصوف الإسلامي السني.

وقال رامي الشهاوي نجل شيخ الطريقة الشهاوية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، " توفي اليوم والدي الشيخ محمد الشهاوى بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الديني والعام رحم الله فقيد الأمة الإسلامية رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وأنزله منازل الصديقين و الشهداء والصالحين والمرسلين وحسن أولئك رفيقا، وألهمنا الله ومحبيه الصبر والسلوان على فراقه".