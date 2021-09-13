10 طرق من شيماء الشافعي لإعادة استخدام ملابسك لتبدو عصرية كل يوم

تعتبر الموضة جزءًا كبيرًا من حياة الجميع لأنها لا تتعلق فقط بارتداء أحدث الملابس، ولكن مجرد امتلاك أسلوبك الخاص في ارتداء الملابس هو أيضًا الموضة، إذ تؤكد الفاشون بلوجر شيماء الشافعي أنه قد تكون أبسط من الآخرين، أو أقل جذبًا للانتباه ، أو ربما تبدي غريبة بعض الشيء ، لكنها لا تزال الموضة ،والتي يجب أن تكون الموضة الخاصة بكِ، ونظرًا لأننا جميعًا نحب الاستكشاف والتجربة ، فإليك بعض الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها إعادة استخدام ملابسك وإعادة تدويرها لتبدو عصرية كل يوم.

1- تجربة الملابس المطبوعة والمشجرة

قد تفضلين ارتداء بلوزة مشجرة أو تحمل رسومات على بنطلون سادة أو العكس، لكن يمكنك تجربة ارتداء الملابس المطبوعة على بعضها البعض من خلال العثور على الأنماط الصحيحة التي تكمل بعضها البعض وقد يبدو ذلك أمرًا صعبًا ، لكن كل هذا يبدأ بالتجربة، جربي بعض المطبوعات الملونة الجريئة ذات الأنماط الصغيرة والكبيرة وستلاحظين تغيرًا كبيرًا في شخصيتك.



2- ارتداء الطبقات:

ارتداء ملابسك على هيئة طبقات خيارًا رائعًا لإعادة استخدام ملابسك الموجودة بالفعل، حاولي إقران قميص مع بليزر أنيق كنت ترتديهما بشكل منفص يمكنك أيضًا وضع بلوزة مع سترة أنيقة وسترة جينز لإضافة ألوان إلى مظهرك.



3- إضافة إسكارف؛

يمكن لتغيير بسيط أن يقطع شوطًا طويلاً وهذا هو كل ما يتعلق بالأسكارفات يمكنك ببساطة إضافة وشاح ملون أو مطبوع إلى قميصك العادي وجعله يبدو أكثر أناقة بعشر مرات، ويمكنك تجربته في شعرك وحول خصرك وحول العنق وحتى على حقيبة يدك. الوشاح اللطيف سيجعلك دائمًا تبرزين وسط الحشد.

4- اختاري ما يناسب لياقتك:

لا يجب أن تتعلقي الموضة بالملابس العصرية، بل تتعلقي بالملابس التي تناسبك تمامًا، وتكون مناسبة لطولك ووزنك، حيث تحتاجين إلى شراء ملابس تناسب جسمك وتجعله يبدو جيدًا، حتى لا تظهري بمظهر غير مهندم.

5- جربي تركيبات جديدة:

أفضل شيء في الموضة هو أنه لا يوجد صواب أو خطأ، فلكل شخص إحساس مختلف بالموضة وما يناسبك لا يجب أن يكون مناسبًا للجميع، لم يقل أحد أنه يمكنك ارتداء اللون الأصفر مع الأسود فقط وليس الأخضر أو ​​الوردي، جربي الألوان التي تبدو جيدة عليكِ وجربي مزيجًا جديدًا كل يوم، سيساعدك هذا على إعادة استخدام نفس القمصان والسراويل عدة مرات ، ومع ذلك تبدو مختلفة في كل مرة.

6- انتبهي إلى حذائك:

إذا كنتي تريدين حقًا أن تظهري بإطلالة جديدة ، فافعل ذلك بحذائك، حيث لا تتعلق الموضة دائمًا بالملابس ، إنها تتعلق بالتميز بين الحشود ، ويمكن لأحذيتك أن تفعل ذلك بالتأكيد، كوني جريئًا مع حذائك عندما يكون زيك أساسيًا. جربي ألوان النيون وأحذية الفخذ الطويلة والأحذية الجلدية ذات الكعب العالي وما إلى ذلك ، تأكدي أيضًا من أن كل ما ترتديه نظيفًا ومصقولًا بشكل صحيح.



7- لا تنسي الاكسسوارات:

بدلاً من شراء ملابس جديدة كل يوم ، استثمر قليلاً في إكسسواراتك، إذ يمكن لزوج جريء من الأقراط ، أو مقاطع الشعر البراقة ، أو الحلقات المتعددة أن تضيف قيمة كبيرة إلى مظهرك. يمكن لقطعة العنق ذات الطبقات مع تي شيرت عادي أو منديل أو مجرد طلاء أظافر نابض بالحياة أن تحدث فرقًا كبيرًا في مظهرك، ابحثي عن هذه الملحقات وطبقيها بثقة.



8- ارتدي قبعة:

عند الخروج في يوم صيفي حار ، ارتدي ملابسك بقبعة جميلة، لن يضيف ذلك إلى مظهرك فحسب، بل سيحمي شعرك أيضًا من الحرارة، ويمكنك اختيار قبعة متوسطة الحجم إذا كنتِ جديدة على الفكرة ثم اختاري قبعة أكبر، كما أنها تبدو مذهلة مع ملابس الشاطئ، ويمكنك أيضًا تجربة قبعة في الأيام التي تريدي أن تظهري فيها بمظهر رياضي.



9- جربي حقائبك:

يمكن أن تضيف الحقيبة عامل الجاذبية الذي تشتد الحاجة إليه إلى مظهرك اليومي، قومي بتغيير حقيبتك بدلاً من ملابسك، وستفاجأي بمعرفة مدى الفرق الذي يحدث، من الحقائب الجانبية ، إلى الحقائب الواقية من المطر ، وحقائب اليد، وحقائب الظهر وغيرها الكثير ، يمكنها حقًا تحديد إحساسك بالأزياء.



10- لا تنسي نظارتك الشمسية:

زوج جيد من النظارات الشمسية يمكن أن يضيف إلى مظهرك أيضًا، ويمكنك تجربة الأشكال المستديرة الأساسية، أو عيون القط ، أو الإطارات المربعة ، أو حتى اختيار العدسات الملونة التي تجذب الكثير من الاهتمام بالتأكيد، فقط تأكدي من أن شكل الإطار يناسب وجهك ولا يغطيه كثيرًا.