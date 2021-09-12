الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

وصف درة بـ«المتميزة» ذات إحساس عالي

هشام إسماعيل عن حكاية «غالية»: مشروع جديد وقوى فى الدراما

الفنان هشام إسماعيل
الفنان هشام إسماعيل

قال الفنان هشام إسماعيل، الذي يجسد شخصية «عماد» في حكاية «غالية»، إنه وافق على المسلسل بمجرد عرضه من المؤلفين أحمد حسني، وأحمد فرغلي، عليه، لأنه وجد أن الفكرة تناقش بشكل جديد ومختلف وجرىء في الدراما المصرية.

وأضاف إسماعيل: «الفكرة قوية جدا وبتناقش قضية كبيرة ومهمة، أتمنى الناس تفهم الرسالة من وراء الحكاية».

وعن العمل مع الفنانة درة، وصفها إسماعيل بـ«المتميزة» ذات الإحساس العالي، قائلًا: «درة كانت بتدخل في الشخصية وحسستنا بيها كلنا كأنها هي غالية فعلًا».

وحول التعامل مع المخرجة شيرين عادل، قال: «كل اللي أقدر أقوله عنها مخرجة جبارة، ومبسوط جدا بالشغل معاها».

ولفت إسماعيل إلى أن حكاية «غالية» مشروع مهم وقوي ذات رسالة قوية وجديدة، وجاءت مناقشتها بهذه الطريقة لأنها مشكلة يعاني منها فتيات كثيرة داخل عدد كبير من البيوت المصرية.

وأشاد بفكرة البطولة الجماعية، خاصة أن جميع أبطال العمل لديهم خفة ظل، ما سهل على الجميع مشقة التصوير، الذى كان يستمر لساعات طويلة لإنجاز الـ10 حلقات.

وأكد إسماعيل أن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت كافة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة في الحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا. 

حكاية مسلسل «غالية»

حكاية «غالية» هو اسم الشخصية بطلة العمل، التي تؤدي دورها الفنانة درة، وهي فتاة تعشق الموسيقى والعزف، لكن تضطرها الظروف إلى الزواج بطريقة تقليدية بعدما تتأخر في الارتباط، ما يعرضها للعديد من المشاكل.

الفنان هشام إسماعيل هشام اسماعيل حكاية غالية مسلسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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