ماهر أبو خوات عميدًا لحقوق كفرالشيخ

أصدر الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، قرارًا رقم 1237 بتكليف الدكتور ماهر جميل أحمد أبو خوات، الأستاذ المساعد بقسم القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة كفر الشيخ، بالقيام بأعباء ومهام عميد كلية الحقوق للعام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢١.

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس الجامعة على استكمال المنظومة التعليمية داخل كلية الحقوق، والعمل على تطوير الكلية والاستعداد للعام الدراسى الجديد.

والدكتور ماهر أبو خوات، حصل على جائزة الدولة التشجيعية 2010، ومشهود له بالكفاءة والتعاون مع زملائه والعمل بروح الفريق الواحد للصالح العام.

ومؤخرًا، أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، تقدم الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العالمية 2022 (THE World University Rankings 2022)، واحتلت الجامعة المركز الثاني محليًا والمركز الـ501 - 600" عالميًا، والمركز الـ103 في استشهادات الأبحاث عالميًا متقدمة بذلك عن الأعوام السابقة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العالمية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي.

أوضح دسوقي أن التصنيف يعد من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد على مجموعة من المؤشرات الرئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات، التدريس، والبحث العلمي والسمعة الدولية، والاستشهادات، تأثير البحث، خدمة المجتمع، أعضاء هيئة التدريس، الباحثين، والبحوث الدولية.

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن إدارة الجامعة تحرص على الارتقاء بترتيبها في التصنيف الدولي للجامعات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية ليواكب خريجي الجامعات العالمية، موجّهًا الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الباحثين والجهاز الإداري والقائمين على التصنيف.