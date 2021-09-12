جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع (فيديو)

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة نجحت في استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ما أسفر عن مقتل عنصرين، وضبط 486 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها: (سلاح – سرقة – مخدرات - ضرب)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

ونجحت الجهود في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة في ضبط 1045 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 476770 حكما قضائيا خلال أسبوع.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 76556 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (68٫774٫599) جنيه.

وأثمرت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبي عن ضبط (1677) قضية في مجال التهرب الضريبي، بمبالغ مالية بلغت 5٫039٫311٫261 جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها)، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (4٫838٫269) جنيه.

ونجحت مكافحة المخدرات في ضبط 1537 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1707 متهمين، وضبط قضية غسل الأموال وقدرت قيمة الممتلكات قرابة (40) مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالي مائة وثمانين مليون جنيه.

وفي مجال الحد من انتشار فيروس كورونا، تم ضبط (1485) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت (8889) أرجيلة، وغلق (5205) محلات مخالفة لمواعيد الغلق، وضبط عدد (64439) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (64086) شخصا.