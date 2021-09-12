محافظ بني سويف يستقبل الطالب الفائز بالمركز الثالث في مسابقة مايكروسوفت العالمية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في مكتبه، اليوم، الطالب عبد العظيم أحمد خيري، بالصف الأول الثانوي بمدرسة نزلة البرقي بالفشن الفائز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في برنامج ميكروسوفت العالمية، ضمن مسابقة أفضل 50 طالب على مستوى العالم في برنامج ميكروسوفت.

وحرص محافظ بني سويف على تهنئة الطالب وتشجيعه وتحفيزه على الاستمرار في تفوقه في مجالات التكنولوجيا، مؤكداً على أن المتفوقين يعيشون عصراً ذهبياً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولى اهتماماً كبيراَ وغير مسبوق بالمتفوقين والموهوبين من خلال الدعم العملي عن طريق المشروعات القومية في المجالات النوعية كالاتصالات والتكنولوجيا والبحث العلمي، ضمن رؤية متكاملة لبناء الشخصية المصرية في إطار الرؤية التنموية 2030

وأشار المحافظ إلى دعمه للطالب وأمثاله من أبناء المحافظة الذين ضربوا أروع الأمثلة في تحدى الصعاب وحب الإطلاع والتعلم والتفكير والإبداع والابتكار، مؤكداً أن هؤلاء هم ركيزة التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة من خلال رؤيتها التنموية التي يرعاها ويتبناها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما حرص المحافظ على دعم الطالب بمكافأة مالية للاستعانة بها على تكملة دراسته، مؤكداً على أهمية التنسيق مع الجامعة التكنولوجية للاستفادة من إمكاناتها في مجالات التكنولوجيا ، و كلف مدير مكتبه بالدعم في ذلك الشأن والتواصل مع رئيس الجامعة كنوع من الدعم الإضافي للطالب المتميز.

وخلال اللقاء أبدى الطالب عبد العظيم عن سعادته الكبيرة وفخره بلقاء المحافظ له ، وتشجيعه وتحفيزه ونصائحه الأبوية له ، مؤكداُ استفادته من نصائح المحافظ خاصة في مواصلة تنمية مهاراته العلمية والزيادة في مطالعة كل جديد، وتوجيهه للمختصين بالتنسيق مع الجامعة التكنولوجية وإدارة التطوير التكنولوجي لتقديم مزيد من الدعم في مسيرته التعليمية قائلاً اليوم ازداد طموحي وإصراري على التفوق وخدمة محافظتي ووطنى الغالي مصر .

من جهته أشار وكيل وزارة التربية والتعليم عمرو شحاتة، أنه في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم وتكليف المحافظ، يتم تنفيذ خطة دعم لإدارة التطوير التكنولوجي لتعظيم دورها في دعم المتفوقين والموهوبين من أبناء المحافظة، مؤكداُ على أنه يتابع الملف شخصياً وسيتم إعداد تقرير بمستجدات ذلك والخطوات النوعية المنفذة في هذا المجال.

وأوضح مدير إدارة التطوير التكنولوجي ماجد أبوسيف، أن الإدارة تنفذ العديد من البرامج وتشارك في الكثير من المجالات التي تخص العملية التعليمية مثل الإشراف على مسابقات الطلاب المتفوقين علمياً على مستوى الجمهورية والتدريب اللازم لهم وفق أحدث المعايير الدولية، بجانب المشاركة والإشراف على اختبارات المدارس النوعية والفنية وغيرها من الجهود التي يشرف عليها مباشرة وكيل الوزارة وتحت رعاية المحافظ الذي يدعم تلك الجهود ويحفز على تنوعها والتميز فيها .