«انعدام الأمن الجسدي».. مشاكل نفسية ممكن أن يتعرض لها الرجال

يعتقد الكثير أن النساء أكثر عرضة للمشاكل النفسية والتساؤلات حول شكل أجسادهن والوزن، لكن هناك رجال أيضًا يتعرضوا لمشاكل نفسية كبيرة إذا لاحظوا زيادة أوزنهم أو بدأ يظهر لهم تراكمات دهون مختلفة، ما يجعلهم أقل ثقة في النفس، ويبدأوا في التوجه لصالات الألعاب الرياضية وإتباع روتين غذائي للحفاظ على شكل أجسادهم كما كان من قبل، ووفقًا لموقع "the guardian".

من السهل التحدث عن شكل الجسد والتغييرات سواء من إتباع نظام غذائي أو زيادة الوزن لدى النساء نظرًا لتنوع الأحاديث، بينما عند الرجال تكون تلك الأحاديث لا تلقى اهتمامًا ولا أهمية وذلك يعود لجديتهم في الحياة، ولكن الكتمان لا سبيل له ويمكن أن تتضخم الأفكار وتترك انطباع وآثر سلبي على نفس الشخص.

في عام 2019 أجريت دراسات من مؤسسة الصحة العقلية على النساء والرجال واكتشفت أن 11٪ من الرجال الذين شاركوا قد عانوا من أفكار انتحارية نتيجة لصورتهم الجسدية، مع العلم أن هناك بعض الرجال كانوا يعانوا من انعدام الأمن الجسدي وذلك شكل خطورة على نفسيتهم وأفكارهم، كما لو تقطعت كل الحلول في العالم.

وأشار التقرير إلى أن هناك طرق عديدة يمكن على الرجل إتباعها للحد من تلك الأفكار السلبية، وأهمها ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي، التوجه للطبيب إذا كان الجسم في زيادة مستمرة، المشي بشكل يومي، تجنب أكل الوجبات السريعة، ممارسة اليوجا فهي ليست مقتصرة على النساء فقط، السباحة؛ كل تلك المحاولات ستعمل على إنقاص الوزن كما ستطرد كل الأفكار السلبية وتجديد الطاقة بداخلك.

وأكد أنه يجب أن ندرك أنه لا تزال هناك ضغوط مجتمعية أقوى على النساء، وأن النساء يمثلن النصيب الأكبر في اضطرابات الأكل ورغم ذلك تتعايش كلًا منهم مع الأمر في محاولات مع تجنب الزيادة، ويجب أن نضع في الحسبان أن معظمنا يعاني من انعدام الأمن الجسدي وأنه من الأفضل التحدث عنه والتفكير في طريقة صحية واعية بدلًا من التعامل معه بمفردك.