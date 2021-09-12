طموح ومغامرة.. تعرف على لونك المفضل من خلال برجك؟

تدخل الأبراج أحيانا في تكوين شخصية مواليدها سواء صفاتهم أو الأشياء التي يحبونها أو التي لا تناسبهم، لذلك تقدم “الدستور” اليوم قائمة الألوان التي تناسب مواليد الأبراج الفلكية حسب موقع apartmenttherapy.

برج الحمل:

مواليد الحمل ناريون وعاطفيون وعنيدون بعض الشئ إنهم قادة بالفطرة ويحبون المغامرة والمنافسة ويستمتعون بالاستقلالية يملكون كمية لا حصر لها من الطاقة، ويمكن أن يكونوا تلقائيين تمامًا يناسبهم اللون الأحمر، فهو لون العاطفة والشجاعة والإثارة.

برج الثور:

مواليد الثور مرتبطون بالثقة وجديرون بالثقة، يحبون معاملة أنفسهم ومن يحبونهم بقليل من الرفاهية والأشياء المادية إنها الطريقة التي يظهرون بها اهتمامهم يناسبهم اللون الأخضر . لانه يتميز بالحيوية.

برج الجوزاء:

مواليد الجوزاء يميلون إلى أن يكون لديهم جانبان لشخصيتهم أحدهما مفعم بالحيوية والثرثرة، والآخر فضولي للغاية ومدروس ومضطرب بعض الشيء إنهم سريعي البديهة للغاية، ولا يخسرون الكلمات أبدًا واجتماعيون ويجعلون الآخرين يشعرون بالراحة يناسبهم اللونالأصفر فهو مبهج وحيوي يشبه إلى حد كبير الجوزاء.

برج السرطان:

مواليد السرطان عاطفيون يختبرون العالم من خلال هذا الشعور وهم دائمًا أول “من يسمع” وكلهم آذانًا صاغية اشخاص رحيمة وحساسون للغاية يناسبهم اللون الفضي أو الرمادي المعدني لان الذي يحكمهم هو القمر فمن المنطقي أن تكون الفضة الأثيرية والرمادية هي ألوان قوتها.

برج الأسد:

مواليد الأسد جذابون وساحرون يمكن أن يكونوا غير صبورين وصريحين، يحبون الدراما والمسرحيات ويشجعون الآخرين على التعبير عن ذاتهم الحقيقية، يناسبهم اللون البرتقالي فهو لون جريء وهو بالضبط ما يحتاجه الأسد.

برج العذراء:

مواليد العذراء لديهم اهتمام لا يصدق بالتفاصيل ولديهم حب عميق للإنسانية، لكن يمكن أن يظهروا على أنهم متحفظون أو ناقدون، عقولهم التحليلية شيء يجب ملاحظته يناسبهم اللون البني فهو يساعد على ترسيخ العقل المفرط في التفكير.

برج الميزان:

يحبون الجمال يسعون جاهدين لخلق شيء جميل من كل جزء من حياتهم ، ويسعون إلى التوازن في جميع جوانب حياتهم يعشقون المزاح والنكات، وسيكونون دائمًا حكيمين في علاقاتهم مع الأصدقاء والعائلة والشركاء يناسبهم اللون الوردي فهو رمز المرح والحياة اللطيفة.

برج العقرب:

مواليد العقرب أشخاص غامضة ولكنهم مستبصرون إلى حد ما، لا يلفت انتباههم شيئا ولديهم عمق عاطفي مذهل للغاية، لونهم المناسب هو اللون الاسود لانه غامض مثلهم.

برج القوس:

مواليد القوس مغامرون واجتماعيون ومستعدون لخوض مسارات جديدة وتكوين صداقات جديدة، اجتماعيون ولديهم عقلية إبداعية وعالمية تساعدهم في حل العديد من المشكلات، اللون المناسب لهم هو الارجوانى فهو ابداعي وذكي وسيساعدهم على التفكير خارج الصندوق.

برج الجدي:

مواليد الجدي اشخاص طموحة، ولديهم شعور فطري بالفردية التي تجعلهم عمال ومنظمين، لا يخجلون من المشاريع الكبيرة، واقعيون ولديهم إحساس بضبط النفس اللون المناسب لهم هو الرمادي الغامق، فهو محايد قوي عملي مثلهم.

برج الدلو:

مواليد الدلو يفكرون تمامًا خارج الصندوق، إنسانيون وينظرون دائمًا إلى الصورة الكبيرة لجعل العالم مكان أفضل، لديهم الكثير من الأصدقاء من جميع مناحي الحياة المختلفة، اللون المناسب لهم هو الازرق، فهو يجلب لهم المعرفة ويساعدهم على الهدوء.

برج الحوت:

مواليد الحوت مبدعين للغاية ولديهم ميل للفنون ورومانسيين ويشعرون بالكثير من الناس حولهم، اللون المناسب لهم هو لون الزمرد بدرجاته من الازرق والاخضر فهو يساعدهم على استعادة طاقتهم بشكل كبير.