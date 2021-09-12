الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قائد الحرس الوطنى لولاية تكساس: أمريكا حريصة على التعاون العسكرى مع مصر

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

التقت اللواء تريسي نوريس، قائد الحرس الوطني لولاية تكساس الأمريكية، كلاً من قائد القوات الجوية وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية، خلال زيارتها الرسمية التي استمرت عدة أيام في مصر.

وتناولت اللقاءات عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار دعم علاقات التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت قائد الحرس الوطني لولاية تكساس حرص بلادها على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التنسيق بما يلبي المصالح المشتركة في ضوء عمق العلاقات بين البلدين.

وفي سياق متصل، قامت اللواء تريسي نوريس، بالمرور على عناصر الحرس الوطني لولاية تكساس المشتركة في التدريب المشترك "النجم الساطع 2021"، حيث أشادت بالمستوى الراقي الذي يعكسه التدريب ومدى مساهمته في تبادل الخبرات بين العناصر المشاركة بما يؤهله ليكون مناخا فعالا لتبادل الثقافات والخبرات العسكرية في مختلف التخصصات لكل الدول المشاركة بالتدريب.

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