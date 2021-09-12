إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بدائره مركز المنشاة بسوهاج

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارتين، بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، بوقوع حادث تصادم على طريق الحريزات الغريبة دائرة النركز ووجود مصابين.

بالانتقال إلى محل البلاغ، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، نتج عنها إصابة كلٍ من: "ماجد المصرى محمد" 62 عامًا، مصاب كدمات بالزراعين والساقين، "شريف جابر عز الدين" 19 عامًا، مصاب بكدمات بالساق اليسرى، و"محمد جابر عز الدين" 23 عامًا، مصاب بكدمات بالظهر، و"المنتصر بالله سعد عبدالعال" 21 عامًا، مصاب بكدمات بالظهر، و"محمود سيد العربى" 28 عامًا، مصاب بكدمات بالضوع، و"احمد جابر عز الدين" 21 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيمن، و"عصام عبد الرحمن العربى" 32 عامًا، مصاب بكدمات بالزراع الأيمن، و"ابراهيم حسن سيد" 26 عامًا، مصاب بجرح قطعى بالجبهة 3 سم، و"بهاء جابر عز الدين" 30 عامًا، مصاب بسحاجات وكدمات بالوجه، و"عمر حسن سيد" 22 عاما، مصاب بسحاجات وكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاة المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.