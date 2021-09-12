تباين أداء مؤشرات البورصة في الختام.. و«السوقي» يربح 2.5 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرت البورصة، في ختام تعاملات اليوم الأحد -أولى تداولات الأسبوع، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية، فيما رتفعت نظيرتها الثانوية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات لمقيدة بالبورصة، نحو 2.53 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 723.682 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 11036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2372 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13426 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4308 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 2845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3832 نقطة.

وقال محللون بالسوق ، لتحركات لعرضية باتت عنونا لتعاملات البورصة ، منذ عودة الجدل حول فرض ضرائب على تعاملات البورصة ، بالاضافة الى حالة لخوف لدى المتعاملين جراء عمليات لهبوط الحادة لتى اصبت بعض لاسهم الصغيرة و المتوسطة ، ما دفع بالكثيرين الى تسييل جزءًا من محافظهم الاستثمارية بغرض إعادة الشراء من جديد عند مستويت سعرية أقل مما هى عليها.

ولفتوا إلى أن تلك التحركات تهدف الى اجرء عمليات تجميع شرائي تمهيدا لعودة موجة صاعدة من جديد، الأمر الذي ساهم في تراجع قيم وأحجام التعاملات بنحو ملحوظ عما هو عليه خلال الأسبوعين الماضيين.

وتوقع المحللون انتهاء تلك الموجة مع نهاية التعاملات غدًا الإثنين، ومن ثم البدء فى موجة صعود جديد لاستهداف مستوى 11400 نقطة للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.