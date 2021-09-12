وصل 9 ملايين جنيه.. «ماكو» يحافظ على المركز الأول في إيرادات الأفلام

حافظ فيلم "ماكو" على المركز الأول في صدارة ايرادات الافلام التي تعرض حالياً بالسينمات ، وذلك منذ بداية عرضه يوم الأربعاء قبل الماضي، و حقق أمس السبت، إيرادات قدرها 564 ألف 951 جنيها متقدماً بفارق كبير على فيلم "الأنس والنمس" أقرب المنافسين له ، ليصل إجمالي إيراداته إلى 9 ملايين جنيه.

وكان صناع فيلم "ماكو" قد نظموا، يوم الثلاثاء قبل الماضي، عرضا خاصا بإحدى السينما بمنطقة التجمع الخامس، بحضور فريق عمل الفيلم وسط حضور إعلامي وصحفي مكثف.

- الإعلان الرسمي لفيلم "ماكو" تخطى 7 ملايين مشاهدة



يشار إلى أن الإعلان الرسمي لفيلم "ماكو" كان قد تخطى حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، وذلك بعد طرحه بعدة أيام ، وكانت الجهة المنتجة لفيلم "ماكو" قد سبق وطرحت "الأفيش" الدعائي للفيلم و تصدرته صورة قرش مفترس ، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الأفيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها النجوم المشاركين في البطولة .

وفي سياق متصل بدأ عرض فيلم" ماكو" جماهيرياً يوم الأربعاء قبل الماضي بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا و بدأ الإعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات ، وتدور أحداثه عند العبارة سالم اكسبريس الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر ، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء ، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي، سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية.

الفيلم من إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف ، واخراج محمد هشام الرشيدي ، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي وإشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام ، و بطولة مراد يلدريم، و بسمة، و نيقولا معوض، و ناهد السباعي، ومنذر رياحنة، و فريال يوسف، و عمرو وهبة، و محمد مهران، و سارة الشامي.