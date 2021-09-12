رئيس بيلاروسيا: سنشتري أسلحة من روسيا بمليار دولار

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده ستشتري أسلحة من روسيا بقيمة مليار دولار.

وأضاف لوكاشينكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس/ الروسية، اليوم الأحد - أن الجهة الغربية لبيلاروسيا مغطى بالكامل الآن بأنظمة صواريخ "إس-300"، موضحا أن بلاده تخطط لشراء أسلحة تزيد قيمتها عن مليار دولار من روسيا، كما تجري مناقشة الإمدادات المحتملة لأنظمة صواريخ إس -400 إلى البلاد.

وأشار لوكاشينكو إلى أنه تم إيلاء الكثير من الاهتمام لقضايا الدفاع والأمن، خلال الاجتماع الأخير مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.