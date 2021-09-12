الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أبوالغيط» يرحب باستضافة الإمارات أعمال الدورة 28 لمؤتمر «تغير المناخ»

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعم الجامعة الكامل لطلب دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال الدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28) المقرر عقدها في عام 2023.

وقال الأمين العام أبو الغيط، في بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إنه على ثقة تامة في قدرة الإمارات على استضافة هذا الحدث المناخي العالمي المهم، وبأنها ستسخر كافة إمكاناتها لتوفير الظروف الكفيلة بإنجاحه، مشيداً بالجهود الإماراتية المقدرة للحد من آثار تغيرات المناخ.

ونوه أبوالغيط بدور الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).

كما رحّب السيد الأمين العام للجامعة العربية باستضافة جمهورية مصر العربية لأعمال الدورة (27) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية المناخ (COP27) نهاية العام 2022، داعياً كافة الدول العربية إلى المشاركة بفاعلية في هذه القمة.

وأعرب أبوالغيط عن إيمانه بقدرة جمهورية مصر العربية وحنكتها الدبلوماسية لإنجاح أعمالها، مشيرا في هذا الصدد إلى توالي استضافة دولتين عربيتين لدورتي 2022 و2023 نابع من إدراك عربي عميق للأهمية التي يمثلها العمل المناخي لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام. 

ولفت الأمين العام للجامعة إلى أهمية القمتين إذ ستشهدان وضع قواعد تقييم مستوى التزام الدول بتنفيذ أجندة اتفاق باريس، كما أضاف بأنهما ستشكلان فرصة سانحة لتسليط الضوء على قضايا المنطقة العربية بوصفها من أكثر المناطق عرضة لمخاطر التغير المناخي.

جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط قمة المناخ الدورة 28 استضافة مصر

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