26 مارس.. «التخطيط القومي» يعقد مؤتمرًا دوليًا حول التغيرات المناخية

يعقد معهد التخطيط القومي -الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤتمرًا دوليًا تحت رعاية رئيس الوزراء، تحت عنوان "التغيرات المُناخية والتنمية المستدامة"، بالقاهرة يومي 26 و27 مارس 2022.

وأطلق معهد التخطيط ورش عمل تحضيرية خلال الفترة بين يومى الأربعاء 8 سبتمبر 2021 وتستمر حتى الخميس 30 من شهر سبتمبر الجاري؛ لبحث الجهود الوطنية للتصدي لتغير المناخ، وتحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بما يواكب الاهتمام العالمى المتزايد بقضية معالجة تغير المناخ ، فضلًا عن جهود وضع الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة الـ 27 من مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في عام 2022.

ومن جانبه، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تعمل من خلال نهج تشاركي على تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وإطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يركز على الاقتصاد الحقيقي وخاصة قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يراعي معالجة تغير المناخ، وتطبيق "معايير الاستدامة البيئية" لزيادة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية الوطنية، مؤكده ايمان الحكومة المصرية بأن النهج التشاركي، الذي يضم جميع أصحاب المصلحة المعنيين وشركاء التنمية، ولا سيما الأمم المتحدة يمثل عاملًا رئيسيًا لتعزيز الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت “السعيد” إلى إطلاق مصر "سنداتها الخضراء" الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحه أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول إلى 50٪ -60٪ من المشروعات الخضراء بحلول 2024-2025 بما يتضمن مشروعات في مجالات النقل النظيف وتحسين المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب استعدادها لإطلاق التقرير الوطني لتمويل التنمية بالشراكة مع جامعة الدول العربية؛ للوقوف على الاحتياجات والفجوات والفرص والتحديات لمواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.