بنك الاستثمار الأوروبي يدعم تحسين خدمات المياه في جمهورية صربسكا

وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية تعاون بقيمة 1.2 مليون يورو مع جمهورية صربسكا لدعم خدمات المياه والصرف الصحي عبر برنامج إعادة تأهيل قطاع المياه وتقديم الخدمات الفنية المتخصصة.

ويستهدف المشروع رفع مستوى جودة خدمات المياه والصرف الصحي وتقديم هذه الخدمات للأسر المحرومة وتحسين الظروف المعيشية لأكثر من 216 ألف شخص ومن خلال ضمان وصول آمن وموثوق إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.

وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المسؤولة عن البوسنة والهرسك، ليليانا بافلوفا - في بيان اليوم الأحد - إن مشروعات البنك في صربسكا أمر ضروري في الوقت الذي يواجه فيه العالم والمنطقة أزمات مزدوجة ناجمة عن جائحة كورونا وتغير المناخ والاستعداد بشكل أفضل لحالات الطوارئ المستقبلية.

وأكدت أن التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من عواقبه أصبح حتميا لتحقيق النمو المستدام في المنطقة.

من جانبها، رحبت وزيرة المالية في حكومة جمهورية صربسكا، زورا فيدوفيتش، بالتعاون الناجح مع البنك الأوروبي والذي مكّن من تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة في البلاد مثل بناء كيلومترات من شبكات إمدادات المياه والطرق والمستشفيات.

وأشارت إلى أن هذا التعاون المهم مستمر لتحسين خدمات إمدادات المياه وحل مشاكل الصرف الصحي والمساهمة في الاستدامة البيئية في جمهورية صربسكا.

وتعد هذه الاتفاقية جزءا من مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي تمت الموافقة عليه بموجب إطار الاستثمار لغرب البلقان (WBIF) في عام 2019 بهدف دعم تنفيذ برامج المياه والصرف الصحي في الاتحاد وفي جمهورية صربسكا بالبوسنة والهرسك.

واستثمر بنك الاستثمار الأوروبي 242 مليون يورو في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وأنظمة الحماية من الفيضانات في البوسنة والهرسك مما ساهم في حماية البيئة وتحسين ظروف الناس في جميع أنحاء البلاد.