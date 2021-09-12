الأرصاد: الطقس غدًا حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد "السلوم- مطروح" على فترات متقطعة "20% تقريبا".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 21

وادي النطرون 35 24

طنطا 36 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 35 24

بلطيم 32 24

مطروح 30 22

السلوم 31 23

سيوة 36 20

بورسعيد 34 24

دمياط 34 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 34 23

رفح 33 23

رأس سدر 35 22

نخل 32 17

نويبع 35 25

طابا 37 23

كاترين 32 18

الطور 33 26

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 37 27

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 24

قنا 40 24

الأقصر 40 24

أسوان 40 24

إدفو 40 25

أبوسمبل 41 25

الوادي الجديد 40 24

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 37 27

رأس حدربة 36 27