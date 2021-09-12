ليلى علوي من الساحل الشمالي: «مفيش أي حاجة ومحدش يخاف»

نشرت الفنانة ليلى علوي، صورة شاركت بها جمهورها عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من الساحل الشمالي بعد شائعة انتشار القروش وإصابة أحد الغواصين.

وظهرت النجمة ليلى علوي في وسط البحر فى الساحل الشمالي، وعلقت على الأخبار المنتشرة مؤخرا وقالت أثناء سباحتها: "أنا في الساحل الشمالي جميل وزي الفل ومفيش أي حاجة ومش عايزة الناس تخاف من البحر".

ليلى علوي

وتفاعل الجمهور مع ستوري الفنانة ليلى علوي التي نشرتها عبر إنستجرام خلال الساعات الماضية.

ليلى علوي

وكانت آخر أعمال الفنانة ليلى علوي فيلم “200 جنيه” من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

ليلى علوي

وحقق البرومو والبوسترات الدعائية لفيلم “200 جنيه” ردود فعل إيجابية مؤخرا، خلال فترة الدعاية التي يقوم بها صناع الفيلم ونشر عدد من نجوم الفيلم العديد من الصور وهم يحملون العملة الورقية "200 جنيه"، وقد انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كنوع من الدعاية الخاصة بالعمل.

وكانت أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة من خبراء المحميات والحياة البحرية والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة للوقوف على حقيقة مزاعم تعرض أحد العاملين المنوط بهم مراقبة الشواطئ بإحدى قرى الساحل الشمالى بالبحر المتوسط لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة عمله فى مسح الشاطئ بصفة دورية يوميًا، لمعرفة أماكن الصخور وتوجيه المصطافين لأماكن أخرى للسباحة، وتقوم الوزارة بمتابعة الموقف أولا بأول.

وأضافت أن اللجنة المشكلة أكدت أن المعلومات المؤكدة حول الحادث تفيد بعدم تعرض الغواص لهجمة سمكة قرش.

كما قام الأطباء المكلفون بعلاج المصاب بفحص الإصابة، وأفادوا أنها ناتجة عن جرح قطعى بآلة حادة وليس بسبب كائن بحرى