الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في المقطم

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد بمعاقبة المتهم "محمد .ا" اليوم الأحد، بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في نطاق المقطم بمحافظة القاهرة، كما قضت المحكمة  بتغريمه مبلغ 100 الف جنيه ومصادرة المضبوطات من المواد المخدرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط، وأسامة محمد أبوصافي، وأمانة سر أحمد فهمي، ومحمود عبد الرشيد.

قرار الإحالة

وكشف قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه في نطاق دائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار لجواهر مخدرة وهي عبارة عن الحشيش، ونبات الحشيش المخدر القنب، وأقراص الترامادول، ومخدر الكوكايين، ومخدر MDMA، وأحرازهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والتي يعاقب عليها القانون.

السجن المشدد الغرامة مائة الف المقطم مخدرات محكمة جنايات القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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