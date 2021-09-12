مصدر أممي مطلع: سفير أفغانستان لدى الأمم المتحدة يواصل مهامه في الجمعية العامة المقبلة

كشف مصدر بالأمم المتحدة، أن أفغانستان سيمثلها سفيرها الحالي لدى الأمم المتحدة غلام إيزاكزاي في اجتماعات الجمعية العامة التي ستعقد في الفترة من 21 و27 سبتمبر الجاري.

وقال المصدر، في تصريح خاص لوكالة “تاس” الروسية للأنباء، اليوم الأحد، إن "المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة سيتحدث نيابة عن أفغانستان".

وكان من المفترض في البداية أن يلقي الرئيس الأفغاني أشرف غاني خطابًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنه فر من البلاد عندما استولت حركة طالبان على كابول يوم 15 أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين، قالت الأطراف الرئيسية المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إن غاني لم يعد مهمًا على صعيد التطورات في أفغانستان.

وواصل الدبلوماسي غلام إيزاكزاي، العمل كمبعوث للبلاد لدى الأمم المتحدة منذ تولي طالبان السلطة في البلاد، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة، يمكن للسلطات الجديدة في البلاد اقتراح سفير جديد، إلا أن طالبان لا تزال تفتقر إلى الاعتراف الدولي.

ومن المقرر أن يلقي المبعوث الأفغاني كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 22 سبتمبر.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.