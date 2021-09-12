156 ممتحنا باختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي بمعامل جامعة قناة السويس

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أن العدد الإجمالي للحاصلين على شهادة أساسيات التحول الرقمي من جامعة قناة السويس فاق الستة آلاف ممتحن لتحتل جامعة القناة المركز الأول بالمقارنة بالحاصلين على هذه الشهادة من الجامعات الأخرى.

وأعلنت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث عن فتح باب التسجيل للحصول على "شهادة أساسيات التحول الرقمي" والتى تم تفعيلها بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/2019 على أن تكون شرط أساسي لمنح الدرجة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم - تمهيدي - ماجستير - دكتوراه).

علما بأن الحجز والتدريب وسيتم أونلاين من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/2D4z2Ff

أما الاختبارات فتتم بمعامل الاختبارات الإلكترونية بالجامعة تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد منسق اختبارات التحول الرقمى بالجامعة.

وأوضح الدكتور أمير مهنا مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة أن إجمالى الممتحنين اليوم الأحد الموافق ١٢ سبتمبر بلغ ١٥٦ ممتحنا.

وأفاد الدكتور أمير مهنا بأن الخطة التدريبية التي ينفذها المركز تشمل ٧ دورات تكنولوجي، وتابع إنها تتم وفق المحددات التالية

• اعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطاً أساسياً لمنح أي شهادة من شهادات طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية ابتداء من اول أكتوبر 2020.

• يتم منح الطالب شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC بعد نجاحه في عدد البرامج المؤهلة للحصول على الشهادة بإجمالي 7 برامج على أن يكون عدد (5) برامج إجبارية وعدد (2) برنامج اختياري من باقي البرامج.

• تكون إجمالي أيام التدريب (14) يومًا تدريبيًا بإجمالي (70) ساعة تدريبية بواقع (5) ساعات يوميا.

• في حالة رغبة الطالب في إكمال باقي البرامج تكون بشهادة وتكلفة منفصلتين عن الشهادة الأساسية.

• يتم استثناء طلاب كليات الحاسبات والمعلومات وطلاب قسم هندسة الحاسب بكليات الهندسة وأقسام الحاسب بكليات العلوم وأقسام إعداد معلمي الحاسب.

ومن جانبه أشار الدكتور تامر حسنين نائب مدير وحدة التحول الرقمى أن شرط الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي تشمل:

• يتم استثناء باقي أقسام كليات الهندسة من حضور التدريب على شهادة أساسيات التحول الرقمي وذلك بشرط اجتيازهم للاختبار.

• يُعتبر الطالب ناجحا في البرنامج إذا حصل على نسبة (70 %) من إجمالي الدرجات المخصصة للبرنامج.

• في حالة رسوب الطالب، يتم إعادة الاختبار ويتحمل الطالب رسوم إعادة الاختبار للبرنامج والتي تقدر ب (20) عشرين جنيها لكل برنامج يتم إعادة الاختبار فيه.

• تكون مدة صلاحية الشهادة خمس سنوات من تاريخ حصول الطالب عليها ويتم تجديدها باختبار وشهادة جديدتين.

• تكون تكلفة الحصول على الشهادة لطلاب الدراسات العليا بإجمالي (840 جنيه) ثمانمائة وأربعون جنيها مصريا فقط لكل متدرب؛ شاملة تكلفة الشهادة المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات على أن تكون تكلفة البرنامج الواحد (120 جنيه) فقط مائة وعشرون جنيها.

كما أوضح الدكتور تامر حسنين أن شروط الالتحاق بالدورات "أون لاين" تتطلب التالى:

• التسجيل عبر الرابط المرفق: يُرجى تعبئة كافة البيانات بدقة ومراعاة صحة البيانات المذكورة، ويعتبر هذه التسجيل بمثابة مستند رسمي لتأكيد الحجز، تمهيداً لتسديد الرسوم المالية والذي يشترط قبل انعقاد الدورة، وسيصل المشارك رسالة بتأكيد انعقاد البرنامج التدريبي في حال اكتمال العدد المستهدف عبر رسالة على رقم الواتساب، وستقوم إدارة المركز بتوضيح كيفية المشاركة في البرنامج التدريبي من خلال جروب الواتساب.

• إذا لم يعتذر المسجل بالدورة قبل انعقاد الدورة بأربعة أيام على الأقل، سيقوم بتسديد رسوم الدورة كاملة.

• عند اكتمال تسجيل العدد سوف يتم ارسال رسالة تأكيدية للسادة المسجلين في التدريب (اول 30 مشارك) وباقي السادة المسجلين سوف يتم وضعهم في قوائم الانتظار.

• قيام الراغبين في المشاركة بتحميل برنامج Microsoft Teams على أجهزة الحواسب الآلية الخاصة بهم استعداداً للتدريب من خلاله.، التأكد من توافر كاميرا بجهازك وميكرفون، وسيتم إرسال الكود للسادة المشاركين في حال تأكيد انعقاد البرنامج التدريبي.

• كما يُشترط لاجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة 100%، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية.

• سيتم تقييم البرنامج التدريبي وأداء المدرب من وجهة نظر السادة المشاركين.

• سوف يتم إجراء الاختبارات اونلاين علي موقع المجلس الأعلى للجامعات.

• يرجى الالتزام بتسجيل الاسم مرة واحدة فقط وإلا يعتبر الحجز لاغيا.

• يجب التأكد من تسجيل رقم الواتساب وكذلك البريد الإلكتروني الذى سيتم به إضافة المشارك على برنامج ميكروسوفت تيميز، وتود إدارة المركز في التنويه على أن كتابة بريد إلكتروني غير صحيح أو رقم هاتف غير مسجل على الواتساب سيؤدى إلى استبعاد المشارك من البرنامج التدريبي واعتبار حجزه لاغياً.

• البريد الإلكتروني الرسمي الذى سيقوم المشارك بتسجيله هو الذى سيتم إضافته به على مجموعة ميكروسوفت تيميز للبرنامج التدريبي والاختبارات، لذا تأكد من الدقة، حيث غير مسموح بتغييره قبل انعقاد البرنامج كما يجب التأكد من عمله.

• يجب على المشاركين التأكد من عدم حصولهم على البرامج المطروحة خلال أي درجة علمية سابقة قبل التسجيل، وفى حال تسجيل المشارك ثم انسحابه من الدورة سيتم توقيع غرامة مالية متمثلة في تسديد رسوم الدورة

• يُود المركز التنويه إلى أن حجز الدورات يتم فقط من خلال إدارة المركز وعن طريق التسجيل الإلكتروني الرسمي.