الأحد 12 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

أمانة حزب المؤتمر بالدقهلية تناقش آلية المشاركة في «حياة كريمة»

حزب المؤتمر بالدقهلية
حزب المؤتمر بالدقهلية

اجتمع وفد من الأمانة العامة المركزية لحزب المؤتمر بالدقهلية، بتوجيهات من الربان عمر المختار صميده، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، بقيادات الحزب بالمحافظة وبعض أمناء المراكز لمتابعة سير العمل داخل الأمانات ومناقشة الخطط التي ستقوم الأمانات بتنفيذها في الفترة القادمة وبحث آليات وسبل التواصل مع المواطنين وكيفية المشاركة بمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

يذكر أن حزب المؤتمر بدأ بتنظيم عدد من الزيارات لأمانات الحزب بالمحافظات وقد بدأها الأسبوع الماضي بمحافظة المنوفية، حيث قام وفد من الأمانة العامة المركزية للحزب بقيادة أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب للإدارة المركزية والمتابعة وبعضوية، مصطفى الدكروري أمين تنظيم الحزب، وهاني الفلاحأامين العلاقات العامة وعضو المكتب السياسي وأحمد الإتربي، مساعد أمين التنظيم لقطاع وسط الدلتا امانة الحزب بمحافظة المنوفية بقيادة الدكتور عزت إلياس.

وتستهدف هذه الزيارات، عقد لقاءات منتظمة في مقرات أمانات الحزب بمختلف المحافظات، والتواجد داخل الشارع المصري، والوقوف على مشاكله والتفاعل مع قضاياه، والمشاركة المجتمعية خلال الفترة القادة، وتحفيز الشباب على العمل الحزب في إطار عمل سياسي يخدم الوطن.

وقال أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس الحزب للإدارة المركزية والمتابعة، أن حزب المؤتمر متواجد داخل الشارع المصري ونحن نريد خلال الفترة القادمة الانطلاق بشكل أفضل داخل جميع المحافظات من خلال أمانات الحزب، وتحت قيادة رئيس الحزب وأعضاءه في جميع المحافظات ونحن حريصين على الاستمرار بشكل علمي وعملي وجذب مزيد من الشباب وأيضا من أصحاب الخبرات السياسية لدعم الحياة الحزبية بمصر من أجل مستقبل.

الربان عمر المختار حزب المؤتمر الأمانة العامة محافظة المنوفية محافظة الدقهلية حياة كريمه الحياة الحزبية

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