رئيس جامعة القناة: افتتاح غرفة العمليات الكبرى الخاصة بالوجه والفكين قريبًا

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، عن قرب افتتاح غرفة العمليات الكبرى الخاصة بالوجه والفكين بكلية طب جراحة الفم والأسنان بجامعة قناة السويس، بأعلى التقنيات العالمية.

جاء ذلك أثناء جولته التفقدية اليوم الأحد، يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بكلية طب جراحة الفم والأسنان.

وكان في استقبالهما الدكتورة داليا فياض عميد الكلية، والدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وهويده أحمد أمين الكلية.

تأتي الزيارة ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها رئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب، للوقوف على آخر استعدادات الكليات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢، والذي سيبدأ وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المشدده التي تتبعها الجامعة للعام الثالث على التوالي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار “زكي” إلى أن العمليات الكبرى تضم سرير عمليات ووحدتى أسنان وغرفة تعقيم، بالإضافة إلى غرفة إفاقه وغرفة للأطباء، موضحًا أن الافتتاح سيكون في غضون شهر من الآن، وذلك للانتهاء من التجهيزات النهائية.

كما وجه رئيس الجامعة بضرورة التوسع في البرامج المميزة، وذلك لتفعيل الموارد المالية بالكليات لتسير بالتوازى مع تفعيل وتطوير العملية التعليمية؛ لدعم الموارد الذاتية للكليات، مشيرًا إلى أن الفكر الجديد الذي تتبناه الجامعة هو كيفية تطوير وتعزيز الموارد البشرية والمالية في نفس الوقت.

ومن جانبه؛ أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن كلية طب جراحة الفم والأسنان لديها معمل للاختبارات الإلكترونية بسعة ١٢٠ جهازًا، وذلك تماشيًا مع خطة الجامعة للتوسع في المعامل الإلكترونية، والتي بدأت بالقطاع الطبي لتمتد لشمل جميع كليات الجامعة، في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي.