الأحد 12 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مفقود منذ أمس.. العثور على جثة غريق بشاطئ بورسعيد

شاطئ بورسعيد
شاطئ بورسعيد

نجحت جهود فرق الإنقاذ، اليوم الأحد، في إنتشال جثة شاب 33 عاماً، غرق بالأمس في شاطئ بورسعيد، نتيجة ارتفاع الأمواج وشدة الرياح، و تم العثور على جثة "أ. ا. م"33 عاماً، خلف مسجد الشاطئ بمعرفة الإنقاذ، وتم نقله بالإسعاف إلى مشرحة مستشفى المبرة.

تلقي اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغاً بالحادث، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتم التحفظ علي الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

الإدارة حذرت من السباحة في الشاطئ

وكان «طارق عثمان» مدير إدارة الشاطئ قد حذر بالأمس من السباحة في شاطئ بورسعيد، وأكد أن هناك خطورة بالغة علي حياة الأهالي بسبب الارتفاع الكبير في الأمواج وشدة الرياح.

ورفعت الأعلام السوداء علي الشاطئ، وأُعلنت درجة الاستعداد القصوى، وتم نشر المُنقذين على طول الشاطئ، وذلك لحماية أرواح المصطافين من الغرق.

وأصدر قراراً عاجلاً بإخراج كل الأهالي من داخل المياه، حرصاً على سلامتهم، ورفع المُنقذون الأعلام السوداء، وأطلقوا صافرات الإنذار لتحذير الأهالي.

وشهد البحر ارتفاعا كبيرا في الأمواج وخطورة بالغة من شدة الرياح والتيارات الهوائية، مما دفع إدارة الشاطئ لإطلاق التحذيرات من النزول لـ «بحر بورسعيد».

وأبدى مدير الشاطئ استيائه الشديد من عدم التزام البعض بتعليمات الإنقاذ، وتسلل البعض إلى البحر، والنزول والسباحة رغم التحذيرات.

وطالب «عثمان» المصطافين بالاستمتاع بقضاء اليوم وممارسة الألعاب الشاطئية، وذلك بعيداً عن المخاطرة بحياتهم والنزول إلى مياه البحر.

العثور علي جثة غريق مفقود شاطئ بورسعيد جثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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