رئيس «العربي الناصري» يعلن دعم الحزب للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكد المهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، على دعم الحزب واهتمامه البالغ لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في جميع المجالات.

وقال رئيس الحزب الناصري أن هذا الأمر يستلزم بذل مزيد من الجهد الصادق والعمل الدؤوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فأبناء مصر يستحقون الأفضل، مشددا على جميع المؤسسات المصرية الحكومية و المدنية والأحزاب السياسية سعيها الوطني تحقيقًا لتلك الغاية وتنفيذ ما جاء من دعوة الرئيس السيسي.

وأشار « النمر » أن هذه الإستراتيجية تعطي حق المواطنة في وطن واحد وتتيح حرية الحركة للمجتمع الوطني والمجتمع المدني ، وتساعد دور أكبر للأحزاب و المجتمع المدن وهذا مانحتاجه الأن في الفترة الحالية لمشاركة الجميع في بناء هذا المجتمع، مؤكدا على دعم الحزب لهذه المبادرة ومطالبة الجميع بتحقيق ما جاء فيها.

وأردف «النمر» في ختام تصريحاته، قائلا: لم تغفل مصر وهي على أعتاب تأسيس "جمهورية جديدة" أن تبدأ حقبة مستقبلية في تاريخها الممتد دون إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إيمانًا بأهميتها في استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وكذا تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة المواطن المصري.