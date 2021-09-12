كيف تحافظ على علاقة ودية مع زوجتك عقب الانفصال؟

تصدر الفنان محمد الكيلاني تريند محرك البحث العالمي “جوجل” بعد ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلي وتحدث معها عن علاقته بطليقته وأم ابنه وكيفية الاحترام المتبادل بينهما في تربية ابنهما.

يستعرض “الدستور” اليوم كيف يجب أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة بعد الطلاق حسب تقرير موقع familyfire" الأمريكي.

احترام ترتيب الحضانة:

أول أمر يخص الأطفال يكون بين الوالدين هو التمسك بترتيب حضانة الأطفال أو الزيارة وهناك عدة أسباب تجعل هذا الأمر ذو أهمية قصوى، سيوفر للأطفال مساعدة على التعامل مع صدمة الطلاق وسيساعد على إعادة إحساسهم بالنظام والهدوء ويظهر الاحترام المتبادل بين الوالدين.

التواصل بشكل منتظم:

يجب تنحي جانباً أي غضب أو استياء متبقي يشعر به أحد الطرفين من أجل الأطفال، قد لا يكونوا متزوجين، لكنهم سيظلون دائمًا عائلة لأن لديهم أطفال، سيكون هناك تواصل بانتظام حول احتياجات الأطفال ، وإذا كان التحدث مع الشريك السابق أمر صعب للغاية بالنسبة لأحد الطرفين، يمكن التواصل عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الأسبوعية أو اليومية.

إحساس الأطفال بالحب المتبادل:

هذه هي الاستراتيجية الأخيرة ولكن بنفس الأهمية لضمان مشاركة الأبوة والأمومة بشكل مسؤول كل واحد من الوالدين لديه التزام وحق متساوي في تربية أطفاله بالتساوي يجب على كل منهما أن يعقد العزم على التحدث عن بعضهما البعض بما لا يقل عن المصطلحات الإيجابية أمام أطفالهم فهم لا يستحقون أن يثقل كاهلهم بمشاعرهم السيئة تجاه والدهم الآخر.

الإشراك في التربية:

يجب إشراك الوالد الآخر في صنع القرار والخطط الخاصة بالأطفال ينطبق هذا على زيارات الطبيب واتخاذ القرارات الرئيسية وأشياء أخرى لا حصر لها لأن عدم تضمين الوالد الآخر في هذه الأمور يبني الاستياء والعداوة، ويؤدي أحيانًا إلى بالزوجين إلى المحكمة بسبب مشكلة كان من الممكن حلها بمفردهما.

لا تضع طفلك في المنتصف:

يمكن للأطفال أن يعلقوا في المنتصف عندما يضعهم الآباء في المنتصف لذلك لا يجب التحدث معهم عن الطرف الآخر بطريقة تجبرهم على الانحياز لا يرغب الأطفال في الانحياز إلى أحد الجانبين فهم يريدون التحرر من القلق بشأن الوالد الآخر عندما يكونون مع أحدهم.

باختصار الطلاق صادم وسيؤثر على الأطفال بعدة طرق مختلفة ويتمتع الأطفال بالمرونة وسيبقون على قيد الحياة، ولكن نوعية حياتهم العاطفية ستعتمد بشكل كبير على كيفية قيام الوالدين بالطلاق يجب أن يروا الاحترام والحب والرعاية بين الوالدين على الرغم من الطلاق.