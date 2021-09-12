الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تحافظ على علاقة ودية مع زوجتك عقب الانفصال؟

محمد الكيلاني
محمد الكيلاني

تصدر الفنان محمد الكيلاني تريند محرك البحث العالمي “جوجل” بعد ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلي وتحدث معها عن علاقته بطليقته وأم ابنه وكيفية الاحترام المتبادل بينهما في تربية ابنهما.

يستعرض “الدستور” اليوم كيف يجب أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة بعد الطلاق حسب تقرير موقع familyfire" الأمريكي.

احترام ترتيب الحضانة:

أول أمر يخص  الأطفال يكون بين الوالدين هو التمسك بترتيب حضانة الأطفال أو الزيارة وهناك عدة أسباب تجعل هذا الأمر ذو أهمية قصوى، سيوفر للأطفال مساعدة على التعامل مع صدمة الطلاق وسيساعد على إعادة إحساسهم بالنظام والهدوء ويظهر الاحترام المتبادل بين الوالدين.

التواصل بشكل منتظم:

يجب تنحي جانباً أي غضب أو استياء متبقي يشعر به أحد الطرفين من أجل الأطفال، قد لا يكونوا متزوجين، لكنهم سيظلون دائمًا عائلة لأن لديهم أطفال، سيكون هناك تواصل بانتظام حول احتياجات الأطفال ، وإذا كان التحدث مع الشريك السابق أمر صعب للغاية بالنسبة لأحد الطرفين، يمكن التواصل عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الأسبوعية أو اليومية.

إحساس الأطفال بالحب المتبادل:

هذه هي الاستراتيجية الأخيرة ولكن بنفس الأهمية لضمان مشاركة الأبوة والأمومة بشكل مسؤول كل واحد من الوالدين لديه التزام وحق متساوي في تربية أطفاله  بالتساوي يجب على كل منهما أن يعقد العزم على التحدث عن بعضهما البعض بما لا يقل عن المصطلحات الإيجابية أمام أطفالهم فهم لا يستحقون أن يثقل كاهلهم بمشاعرهم السيئة تجاه والدهم الآخر.

الإشراك في التربية:

يجب إشراك الوالد الآخر في صنع القرار والخطط الخاصة بالأطفال ينطبق هذا على زيارات الطبيب واتخاذ القرارات الرئيسية  وأشياء أخرى لا حصر لها لأن عدم تضمين الوالد الآخر في هذه الأمور يبني الاستياء والعداوة، ويؤدي أحيانًا إلى بالزوجين إلى المحكمة بسبب مشكلة كان من الممكن حلها بمفردهما.

 لا تضع طفلك في المنتصف:

يمكن للأطفال أن يعلقوا في المنتصف عندما يضعهم الآباء في المنتصف لذلك لا يجب التحدث معهم عن الطرف الآخر بطريقة تجبرهم على الانحياز لا يرغب الأطفال في الانحياز إلى أحد الجانبين فهم يريدون التحرر من القلق بشأن الوالد الآخر عندما يكونون مع أحدهم.

باختصار الطلاق صادم وسيؤثر على الأطفال بعدة طرق مختلفة ويتمتع الأطفال بالمرونة وسيبقون على قيد الحياة، ولكن نوعية حياتهم العاطفية ستعتمد بشكل كبير على كيفية قيام الوالدين بالطلاق يجب أن يروا الاحترام والحب والرعاية بين الوالدين على الرغم من الطلاق.

جوجل منى الشاذلي محمد الكيلاني الرجل المرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

الأرصاد: الطقس غدًا حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

لأول مرة في العالم.. مصر تعتمد إشهار الجمعيات الأهلية إلكترونيا

الأمن يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو رقص صِبية عراة على الطبول

«عاوزة تقّعده معانا في البيت».. يعتدون على أمهم لزواجها بعد وفاة والدهم

انطلاق مسابقة «ذا فويس الواحات» لاكتشاف المواهب بالوادي الجديد

الحكومة تنفى خفض الحد الأقصى لمشتريات السياح والمصريين بالأسواق الحرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 10 آلاف و84 إصابة جديدة بكورونا

«كاشان».. «جانتس» يكشف قاعدة التدريب على إطلاق الطائرات المُسيّرة فى إيران

تفاصيل تحقيقات الشاباك مع الأسرى الفلسطينيين الأربعة.. من ساعدهم؟