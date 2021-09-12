محافظ الفيوم: اعتماد 21 مدرسة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن صدور قرارات الاعتماد الخاصة بعدد 21 مدرسة جديدة بالمحافظة، للعام الدراسي 2020/ 2021 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك ضمن الاستراتيجية التنموية المستقبلية للتعليم على أرض محافظة الفيوم خلال الأعوام الثلاثة القادمة 2021 حتى 2023، والتي تتسق مع رؤية مصر 2030 وتعمل على تحقيق أهداف تلك الرؤية بما يتماشى مع خطط وزارة التربية والتعليم في النهوض بالعملية التعليمية.

وأضاف، أنه تم إنهاء إجراءات الاعتماد لعدد 32 مدرسة أخرى، ستقوم اللجان بزيارتها خلال هذا الشهر لاستصدار قرارات اعتمادها، فيما تم ترشيح 37 مدرسة جديدة للاعتماد خلال العام الدراسي الحالي، و49 مدرسة خلال العام الدراسي القادم.

وكشف محافظ الفيوم أن الاستراتيجية التنموية المستقبلية للتعليم تعمل على رصد كافة المطالب والاحتياجات بهذا القطاع الحيوي، لكى يتوائم مع آليات التحول الرقمي، والاستفادة بجميع القوى البشرية به، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لاستحداث أقسام تعليمية وبرامج تأهيلية وآليات تدريبية جديدة، تعمل على تحسين جودة التعليم ومواكبته للمتطلبات الحديثة، مع التركيز على مركزي اطسا ويوسف الصديق لدخولهما ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ولفت "الأنصاري" إلى أن هذه الاستراتيجية تعمل أيضاً على تقليل كثافات الطلاب بالفصول، وتحسين جودة التعليم، واعتماد المدارس، والتركيز على التدريب المهني، والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة، وكذلك التنمية المهنية المستدامة للقائمين على العملية التعليمية، فضلاً عن وضع برامج التدريب التحويلي لخريجي التعليم الفني.