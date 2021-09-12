وزير الصحة البريطاني يؤكد إلغاء مقترح جوازات سفر اللقاح في بريطانيا

أكد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الأحد، أنه سيتم إلغاء ما يسمى بـ"جوازات سفر اللقاح".

وقال جاويد، في تصريحات متلفزة أوردتها صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، "أعتقد أن معظم الناس ربما لا تعجبهم الفكرة بالفطرة، أعني أنني لم أحب أبدا فكرة أن أقول للناس يجب أن تُظهر أوراقك من أجل نشاطك اليومي".

وأضاف وزير الصحة البريطاني: "ما يمكنني قوله هو أننا نظرنا إليه بشكل صحيح وبينما ينبغي أن نحتفظ به احتياطيا كخيار محتمل، يسعدني أن أقول إننا لن نمضي قدما حاليا في خطط جوازات سفر اللقاح".

وكانت المملكة المتحدة قد قررت في وقت سابق إدخال جوازات سفر اللقاح في أماكن كثيرة لتجنب الاغلاق الشتوي وسط تصاعد حالات الإصابة بمتغيرات فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

وتعمل جوازات السفر هذه على أنظمة تسمح للمسافرين باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول لاثبات تلقيهم اللقاح ما يساعد في تجنب متطلبات الحجر الصحي لدى وصولهم إلى وجهاتهم.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.