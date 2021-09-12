الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزير الشباب: الدولة تسعى لتوفير بيئة رياضية تناسب جميع المصريين

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

أوفدت وزارة الشباب والرياضة لجنة من الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، لدراسة الاحتياجات الإنشائية لمراكز الشباب علي أرض الواقع بمحافظة أسوان، في إطار السعي المستمر من الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية والمتابعة لأداء مراكز الشباب والتقييم المستمر لها ورصد ما تحتاجه من تطوير ورفع كفاءة مع توفير كل المتطلبات في سبيل تحقيق رؤية القيادة السياسية التى تهتم بتوسيع قاعدة الممارسة.

وتم تشكيل تلك اللجنة ضمن عدة لجان تم تشكيلها طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة الأعمال الإنشائية بمحافظات الجمهورية لمعرفة الموقف النهائي لمراكز الشباب وتوفير ما يلزم من دعم لتقديم أفضل الخدمات، في ضوء جهود الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية التحتية بمراكز الشباب، وفقا لرؤية القيادة السياسية، والتي تسعي لتحسين الحياة المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في مختلف المحافظات.

وقامت اللجنة بزيارة العديد من مراكز الشباب داخل محافظة أسوان، حيث تضمت الزيارة مراكز شباب" السد العالي، غرب سهيل، جزيرة هيسا، قته، الكرور، الشيخ ابراهيم، قرشنة، مدينة إدفو، عبد المنعم رياض، كلابشة، البراسي بالرماد، كلح الجبل، أبوسمبل المطور".

 

في هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تطوير مراكز الشباب يساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وينمي ‏قدراتهم ويعمل علي إمدادهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع.

وأضاف صبحي أن الدولة تسعى لتوفير بيئة رياضية تناسب جميع المواطنين المصريين، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في جعل الرياضة أسلوب حياة لكل المصريين، موضحا أن الاهتمام بتطوير المنشآت سوف يساعد بشكل كبير في تحقيق هذه الرؤية التى تهتم بتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية مما يسهم في صناعة الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب.

وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أسوان مراكز الشباب القيادة السياسية المصريين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى خفض الحد الأقصى لمشتريات السياح والمصريين بالأسواق الحرة

تأجيل كأس مصر بطلب من المدير الفنى الجديد للمنتخب

آية قرآنية تُبكى وزير الأوقاف

صلاح على موعد مع رقم قياسى جديد فى الدورى الإنجليزى

عُثر عليه فى شقته مقيدًا ومكممًا.. القصة الكاملة لـ «قتيل الإيجار» في المرج

الإعدام لعاطل قتل مُسنًا أثناء سرقته فى عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

«كاشان».. «جانتس» يكشف قاعدة التدريب على إطلاق الطائرات المُسيّرة فى إيران

تفاصيل تحقيقات الشاباك مع الأسرى الفلسطينيين الأربعة.. من ساعدهم؟

محكمة إسرائيلية تتهم الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية