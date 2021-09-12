وزير الشباب: الدولة تسعى لتوفير بيئة رياضية تناسب جميع المصريين

أوفدت وزارة الشباب والرياضة لجنة من الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، لدراسة الاحتياجات الإنشائية لمراكز الشباب علي أرض الواقع بمحافظة أسوان، في إطار السعي المستمر من الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية والمتابعة لأداء مراكز الشباب والتقييم المستمر لها ورصد ما تحتاجه من تطوير ورفع كفاءة مع توفير كل المتطلبات في سبيل تحقيق رؤية القيادة السياسية التى تهتم بتوسيع قاعدة الممارسة.

وتم تشكيل تلك اللجنة ضمن عدة لجان تم تشكيلها طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة الأعمال الإنشائية بمحافظات الجمهورية لمعرفة الموقف النهائي لمراكز الشباب وتوفير ما يلزم من دعم لتقديم أفضل الخدمات، في ضوء جهود الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية التحتية بمراكز الشباب، وفقا لرؤية القيادة السياسية، والتي تسعي لتحسين الحياة المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في مختلف المحافظات.

وقامت اللجنة بزيارة العديد من مراكز الشباب داخل محافظة أسوان، حيث تضمت الزيارة مراكز شباب" السد العالي، غرب سهيل، جزيرة هيسا، قته، الكرور، الشيخ ابراهيم، قرشنة، مدينة إدفو، عبد المنعم رياض، كلابشة، البراسي بالرماد، كلح الجبل، أبوسمبل المطور".

في هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تطوير مراكز الشباب يساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وينمي ‏قدراتهم ويعمل علي إمدادهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع.

وأضاف صبحي أن الدولة تسعى لتوفير بيئة رياضية تناسب جميع المواطنين المصريين، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في جعل الرياضة أسلوب حياة لكل المصريين، موضحا أن الاهتمام بتطوير المنشآت سوف يساعد بشكل كبير في تحقيق هذه الرؤية التى تهتم بتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية مما يسهم في صناعة الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب.