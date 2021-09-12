الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تقديرا لجهوده.. محافظ مطروح يكرم مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية السابق

محافظ مطروح
محافظ مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه، اليوم الأحد، المهندس حسن سلامة مدير فرع  هيئة الابنية التعليمية، وذلك لتكريمه بمناسبة انتهاء  فترة عمله بالمحافظة وانتقاله  للعمل بمحافظة الفيوم. 

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محافظ مطروح 


وقدم محافظ مطروح الشكر له على ما قدمه من جهد وإخلاص وعمل دؤوب، طوال فترة عمله بالمحافظة متمنيا له التوفيق فى المنصب الجديد، ومن جانبه وجه المهندس حسن سلامه  الشكر لمحافظ مطروح على هذه اللفتة الطيبة، ولما وجده من دعم  كامل  طوال فترة عمله  بالمحافظة مما انعكس على تحقيق العديد من الانجازات فى البنية التعليمية وخدمة العديد  المناطق المحرومة للتيسير على المواطنين بالمحافظة .

وكان محافظ مطروحـن قد كرم  الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة السابق، موجها له الشكر على فترة عمله بالمحافظة،و أهداه نسخة من المصحف الشريف و درع المحافظة، تقديراً لدوره وجهده فى قيادة منظومة الصحة بمطروح  خلال الفترة الماضية ، معربًا عن أمنياته بالتوفيق والسداد له في عمله القادم.

 

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محافظ مطروح 


من جانبه، قدم "البلتاجي" الشكر للمحافظ، لما استشعره من دعم مستمر خلال عمله وانعكس على جهود الارتقاء بمنظومة الصحة، وامتنانه لحرص المحافظ على تكريمه ، متمنيًا أن يكون استطاع تحمل تلك المسئولية والأمانة على أكمل وجه خلال الفترة التي أمضاها في المحافظة.

كما ستقبل اللواء خالد شعيب، دكتور محمد على المتولي، وكيل وزارة الصحة والدكتورة آيه نعمان وكيل  مديرية الصحة بمطروح ، مقدما لهما التهنئة على منصبيهما الجديد مع تمنياته بالتوفيق لهما ، مؤكداً على دعم المحافظة لجهود الارتقاء بمنظومة الصحة وتوفير مزيد من الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين. 

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محافظ مطروح 

وناقش محافظ مطروح الإعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والعمل على تجديد عقد  الاتفاق بين مستشفيات مطروح مع التأمين الصحى فى الكشف على الحالات،  وفقا للضوابط والإجراءات المتفق عليها.

محافظ مطروح هيئة الأبنية التعليمية محافظة الفيوم مطروح تكريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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