الإعدام لعاطل قتل مُسنًا أثناء سرقته فى عين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا، لعاطل لقيامه بارتكاب جريمة قتل أثناء سرقته بالإكراه في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.

نتائج التحقيقات

وتبين من التحقيقات قيام المتهم باستغلال تواجد المجني عليه "م. م" بمفرده في مسكنه فأخرج سلاحا أبيض "سكين" وسدد له طعنة نافذة بمنطقة العنق أودت بحياته.

وكشف أمر الإحالة الصادر بحق المتهم أنه قام بقتل المجني عليه عمدا، بعد أن سدد له طعنة نافذة في منطقة العنق، أردته قتيلا في الحال، قاصدا من ذلك التخلص منه لسرقة مدخراته من المال ومتعلقاته الشخصية، وفرا هاربا.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، قد تلقوا بلاغ من نجل المجني عليه، يفيد فيه بالعثور على والده قتيلا داخل مسكنه بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص وجمع التحريات والمعلومات اللازمة تم كشف غموض ملابسات الحادث، وتم تحديد هوية القاتل.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس وبصحبتهم قوة شرطية، من ضبط المتهم وعثر بحوزته على المبالغ المالية المسروقة، والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بقصد السرقة، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالإعدام شنقا بتهمة القتل العمد.

عقوب ة القتل

ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها، أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.